Rottenburg Rottenburgerin wird 112 Jahre

Rottenburg / DPA

Sie hat zwei Weltkriege überlebt und auch sonst einiges mitgemacht: Die Rottenburgerin Elisabeth Tränkner feierte am Samstag ihren 112. Geburtstag. Sie ist nach Angaben der Stadt damit die zweitälteste Deutsche. Genau einen Tag älter ist demnach Mathilde Mange aus Wetter in Nordrhein-Westfalen. Zum Geburtstag bekam Elisabeth Tränkner erst einmal hohen Besuch: Zu den Gratulanten zählten der evangelische Landesbischof Frank Otfried July und Oberbürgermeister Stephan Neher. Zum Kaffeeplausch am Nachmittag erwartete die Jubilarin ihre Verwandten zu Besuch. Elisabeth Tränkner wurde am 11. August 1906 als Elisabeth Triem in Frankfurt am Main geboren, sie lebt seit 1919 in Rottenburg (Kreis Tübingen).