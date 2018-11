ISS bald wieder erreichbar? Roskomos erläutert Unfallursache bei Raketen-Fehlstart

Moskau / DPA

Drei Wochen nach dem Scheitern eines bemannten russischen Raketenstarts stellt die Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag offiziell die Untersuchungsergebnisse dazu vor.

Vom Ergebnis hängt die Wiederaufnahme der Flüge zur Internationalen Raumstation ISS und damit die Ablösung des deutschen Astronauten Alexander Gerst ab.

Die Trägerrakete vom Typ Sojus-FG hatte sich am 11. Oktober zwei Minuten nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in ihre Einzelteile zerlegt. Der russische Raumfahrer Sergej Owtschinin und sein US-Kollege Nick Hague konnten sich unverletzt retten.

Das technische Problem war aufgetreten, als sich die ausgebrannte erste Raketenstufe von der zweiten abtrennen sollte. Dabei habe ein Sensor versagt, sagten Roskosmos-Vertreter vorab in Moskau.