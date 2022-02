Rosenmontag ist der wichtigste Tag des rheinischen Karnevals. In diesem Jahr findet er am 28. Februar 2022 statt. Nach einem Totalausfall 2021 soll es trotz anhaltender Corona-Pandemie dieses Jahr in Köln wieder einen Rosenmontagszug geben – wenn auch in abgespeckter Form. Hier werden alle Fragen zum Kölner Rosenmontagszug beantwortet: Wo findet er statt und wann geht es los? Gibt es noch Karten? Wo kann man den Umzug im TV verfolgen?

Rosenmontag in Köln: Karten für den Rosenmontagszug

Wegen der Corona-Pandemie gibt es 2022 keinen normalen Umzug. Stattdessen werden die Festwagen im Rhein-Energie-Stadion in Köln ihre Runden drehen, vor etwa 8.800 Zuschauern auf der Tribüne und mit 4.700 Teilnehmenden auf dem Zugweg. Dafür hat es am Dienstag, 22. Februar einen Ticketverkauf gegeben. Um 18 Uhr begann der Ticketverkauf – und um 18.11 Uhr war alles weg. Das berichtete das Portal „24rhein.de“.

Tickets gibt es also keine mehr. Wer trotzdem den Umzug sehen möchte, kann den besonderen Rosenmontagszug live im TV verfolgen. Die Persiflagewagen werden nach dem Zug in der Kölner Innenstadt ausgestellt.

Rosenmontagszug Übertragung im TV und Stream: Datum, Uhrzeit, WDR

Live aus dem Stadion wird 2022 der WDR berichten. Kommentiert wird die Live-Übertragung von Guido Cantz und Monika Salchert. Die Live-Übertragung beginnt um 09.45 Uhr. Im Stadion wird Sabine Heinrich den Zug moderieren.

Die Infos kompakt:

Titel : Kölner Rosenmontagszug 2022

: Kölner Rosenmontagszug 2022 Übertragung : WDR

: WDR Uhrzeit : ab 09.45 Uhr

: ab 09.45 Uhr Datum: Montag, 28.02.2022

Rosenmontag in Köln: Das sind die Persiflagewagen

Insgesamt wird es 22 Persiflagewagen und 20 Festwagen geben, die durch das Stadion rollen. 20 davon wurden bereits der Presse vorgestellt, die beiden letzten werden noch geheimgehalten.

Unter dem Motto „Die Erde brennt“ steht ein Motiv-Wagen, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Erde den Menschen rausschmeiße, wenn er so weiter mache wie bisher, ist die Botschaft. Der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat auf einem anderen Wagen das Steuer einer „Zeitmaschine CDU“ übernommen. Der Wagen mit dem Motto „Ampel auf Dope“ beschäftigt sich mit dem Beschluss der Regierungskoalition, Cannabis zu legalisieren.

Der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat das Steuer einer "Zeitmaschine CDU" übernommen

© Foto: Doerthe Boxberg/epd

Die Autokraten Alexander Lukaschenko (Belarus) und Wladimir Putin (Russland) bekommen auf weiteren Wagen ebenso ihr Fett weg wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der mit einer Keule den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet so lange bearbeitet, bis der Sterne sieht. Der Wagen trägt den Titel „Zeit der Zärtlichkeit“.

Persiflage-Wagen 2022.

© Foto: Doerthe Boxberg/epd

Weitere Zielscheiben des Spotts sind Milliardäre, die ins All fliegen, Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die den Ruf der Muezzine von Kölner Minaretten genehmigt hat, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Persiflage-Wagen 2022.

© Foto: Doerthe Boxberg/epd

Der Missbrauchs-Skandal im Kölner Erzbistum ist ebenfalls Thema des Umzugs. Unter dem Motto „Schweinepriester vor dem Herrn“ wird auf mehr als 300 Opfer sexueller Gewalt und rund 200 Beschuldigte verwiesen.