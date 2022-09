Da es im Judentum einen eigenen Kalender gibt, stimmen viele Ereignisse wie beispielsweise der Jahresbeginn, nicht mit dem Gregorianischen Kalender überein. Im jüdischen Kalender beginnt beispielsweise das neue Jahr bereits im Herbst. Genauso wie an Silvester, wird auch zum jüdischen neuen Jahr, ein Neujahrsfest abgehalten. Alle Antworten auf die folgenden Fragen zum jüdischen Neujahrsfest, findet ihr in diesem Artikel:

Wann findet Rosch ha-Schana 2022 statt?

Was ist die Bedeutung des jüdischen Neujahrsfests ?

des jüdischen ? Wie wird Rosch ha-Schana gefeiert?

Datum, Rituale, Symbol und weitere Infos zum jüdischen Fest findet ihr hier im Überblick.

Rosch ha-Schana 2022: Wann findet das Neujahrsfest statt?

Um den genauen Termin des neuen Jahres im jüdischen Kalender gab es in der Geschichte schon immer Uneinigkeit. Bis heute streiten sich diverse Religionswissenschaftler darum, welcher genaue Termin der Ursprüngliche ist. Trotzdem: der Termin im Herbst gilt aktuell im Judentum als der zu beachtende. Wie die meisten jüdischen Feiertage ist auch Rosch ha-Schana ein mehrtägiges Fest. Im Jahr 2022 beginnt das jüdische Neujahrsfest am Sonntag, den 25. September und endet am Dienstag, 27. September.

Rosch ha-Schana 2022: Bedeutung, Rituale und Symbol des Neujahrsfests

Mit dem jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana wird der erste Tag eines neuen Jahres im jüdischen Kalender gefeiert. Hinter den Festlichkeiten steckt in erster Linie die Schöpfung der Welt und Adam. Mit dem Beginn eines neuen Jahres wird also auch gleichzeitig der Beginn des menschlichen Lebens und der Erde gefeiert.

Sünden bis zum darauffolgenden An Rosch ha-Schana wird über die Feierlichkeiten hinaus auch der Eintrag in eins von drei Büchern vollzogen. Die drei Bücher sind in gut, schlecht und durchschnittlich eingeteilt. Je nachdem, ob man zum Zeitpunkt des Neujahrsfests ein guter, schlechter oder eben mittelmäßiger Mensch ist, wird man in das jeweilige Buch eingetragen. Die Menschen haben dann im Anschluss zum Neujahrsfest innerhalb von 10 Tagen die Möglichkeit ihrebis zum darauffolgenden Versöhnungstag reinzuwaschen um in ein anderes Buch geschrieben zu werden.

Während des jüdischen Neujahrsfests Rosch ha-Schana, feiern die Juden die Entstehung des menschlichen Leben und den Start in das neue Jahr.

© Foto: IrinaUzv auf Pixabay

Versöhnungstag im Judentum: Wann ist Jom Kippur?

Jom Kippur ist einer der bekanntesten jüdischen Feiertage – und zwar aus gutem Grund. Es ist der höchste der jüdischen Festtage. Jom Kippur findet immer zehn Tage nach Rosch ha-Schana statt. Hier geht‘s zum Text über Jom Kippur 2022.

Rosch ha-Schana 2022: Essen & Co. – Wie wird das Fest gefeiert?

Silvester-Party gefeiert. Das jüdische Neujahrsfest ist zwar kein Trauerfest, aber trotzdem ein ernster Tag. Mit den Feierlichkeiten an Rosch ha-Schana beginnt eine Zehntägige wichtige Phase bis zum Versöhnungstag Schofar. Der Klang des Widderhorns soll die Gläubigen an ihre moralischen Pflichten erinnern und sie auf den Versöhnungstag vorbereiten. Die Speisen an Rosch ha-Schana sind meistens süß, um ein „süßes neues Jahr“ zu Symbolisieren. Unter den Speisen sind beispielsweise in Honig getunkte Apfelstücke oder Granatäpfel sowie weiteres Obst. Rosch ha-Schana wird bei weitem nicht so turbulent wie etwa einegefeiert. Das jüdische Neujahrsfest ist zwar kein Trauerfest, aber trotzdem ein ernster Tag. Mit den Feierlichkeiten an Rosch ha-Schana beginnt eine Zehntägige wichtige Phase bis zum Versöhnungstag Jom Kippur . In dieser Zeitspanne haben die Juden die Möglichkeit ihre Sünden zu Büsen und mit Feinden Frieden zu schließen. Das Neujahrsfest selbst wird mit vielen Speisen sowie Gottesdiensten und dem Eintrag in eines der drei Bücher verbracht. Einer der Höhepunkte des Fests, ist das traditionelle Blasen des. Der Klang des Widderhorns soll die Gläubigen an ihre moralischen Pflichten erinnern und sie auf den Versöhnungstag vorbereiten. Die Speisen an Rosch ha-Schana sind meistens süß, um ein „süßes neues Jahr“ zu Symbolisieren. Unter den Speisen sind beispielsweise in Honig getunkte Apfelstücke oder Granatäpfel sowie weiteres Obst.

Zusammengefasst verbringen die Juden während des Neujahrsfests die meiste Zeit mit der Familie, in Gottesdiensten oder bei gemeinsamen Speisen. Übrigens werden in Israel an Rosch ha-Schana so viele Videobotschaften, Mails, SMS und Co. unter Familien und Freunden verschickt, dass regelmäßig das Netz im gesamten Land zusammenbricht.

Rosch ha-Schana 2022: Glückwünsche am jüdischen Neujahrsfest

Rosch ha-Schana das neue jüdische Jahr beginnt, wünscht man sich zu dem jüdischen Feiertag „Shana Towa“, was so viel wie „ein gutes Jahr“ bedeutet. In der Zeit nach dem Neujahrsfest, kann man sich bis einschließlich „chatima towa“, was so viel wie „eine gute Einschreibung“ bedeutet und auf die Einschreibung in einem der drei Bücher bezogen ist, wünschen. Da mitdas neue jüdische Jahr beginnt, wünscht man sich zu dem jüdischen Feiertag, was so viel wie „ein gutes Jahr“ bedeutet. In der Zeit nach dem Neujahrsfest, kann man sich bis einschließlich Jom Kippur , was so viel wie „eine gute Einschreibung“ bedeutet und auf die Einschreibung in einem der drei Bücher bezogen ist, wünschen.

Chanukka, Pessach & Co. - die wichtigsten jüdischen Feiertage

Hier sind weiterführende Artikel zu den wichtigsten Feiertagen im Judentum: