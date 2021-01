Der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern findet am 19.1. statt.

Es könnte ein Mega-Lockdown beschossen werden.

Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre, Schule und FFP2-Maskenpflicht - Kommen schärfere Corona-Regeln in Baden-Württemberg?

Die Sorge vor der Mutation des Coronavirus ist groß. Deshalb werden nun auch in Baden-Württemberg schärfere Corona-Regeln diskutiert. Im Raum stehen:

Härtere Ausgangssperren

FFP2-Maskenpflicht für Nahverkehr und Geschäfte

Strengere Kontaktbeschränkungen

Welche Corona-Regeln aktuell gelten, was diskutiert wird und welche Überlegungen bereits vom Tisch sind. Ein Überblick.

Aktuelle Corona-Regeln BW: Das gilt laut Corona-Verordnung

Zuletzt hatte Baden-Württemberg die Corona-Regeln Anfang Januar verschärft. Diese Maßnahmen gelten laut Corona-Verordnung

Kontaktbeschränkungen: Private treffen sind nur noch mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts oder einer weiteren Person erlaubt (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet)

Es gelten Sonderregeln für private Treffen bei der Kinderbetreuung.

Schulen und Kitas bleiben weitestgehend geschlossen es gibt eine Notbetreuung.

Ausgangsbeschränkung: Bei Tag gilt zwischen 5 Uhr und 20 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Das Haus darf in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen verlassen werden.

Nächtliche Ausgangssperre: Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr werden diese Gründe weiter eingeschränkt. So darf man beispielsweise nicht mehr spazieren gehen (Besuche beim Arzt, der Weg zur Arbeit oder Besuch eines Partners sind aber erlaubt)

Der Einzelhandel ist bis auf die Geschäfte des täglichen Bedarfs geschlossen.

Restaurants dürfen ihre Speisen lediglich zum Mitnehmen verkaufen

Friseure sind geschlossen

Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen

Es gilt eine Verschärfte Testpflicht für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen

Schärfere Corona-Regeln Baden-Württemberg? Kretschmann bringt Verschärfung ins Spiel

Die bereits geltenden harten Regeln könnten weiter verschärft werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sprach sich vergangenen Donnerstag bereits für eine Verlängerung des Lockdown aus. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir den Lockdown verlängern müssen“, sagte er. Sollten sich die Zustände verschlechtern, ähnlich wie in London, und das Gesundheitswesen kollabieren, schreckt der Minister auch nicht zurück, eine drastische Ausgangssperre als letztes Mittel zu verhängen.

Ausgangssperre Baden-Württemberg: Kommt die Ausgangssperre ab 18 Uhr?

Doch wie könnte eine solche drastische Ausgangssperre aussehen? Denn in Baden-Württemberg gilt schon eine nächtliche Ausgangssperre. Möglich ist eine Verlängerung. Ähnlich wie in Frankreich könnte die Ausgangssperre um 18 Uhr beginnen. Die Ausnahmen von der Ausgangssperre würden aber vermutlich weiter gelten. Das sind in der Nacht:

Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum.

Arbeit

Besuche beim Arzt oder medizinische Leistungen

Besuch bei Ehe- oder Lebenspartner

Begleitung Sterbender

Betreuung von Kindern

Versorgung von Tieren (wie Gassi gehen)

Besuch von Gottesdiensten

Besuch von Demonstrationen

Wahlkampf

Eisenmann gegen Verschärfung des Lockdown

Kurz vor dem Treffen von Bund und Ländern warnt Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vor weiteren Verschärfungen des Lockdowns. „Die Frage ist für mich tatsächlich: Wo will man weiter verschärfen?“, sagte sie am Sonntagabend im „Bild“-Politiktalk „Die richtigen Fragen“. Sie halte es zwar für richtig, über eine Verlängerung des Lockdowns nachzudenken. Aber zu einer möglichen Verschärfung sagte sie: „Man muss den Maßnahmen ja auch die Chance geben, zu wirken.“

FFP2-Maskenpflicht in Bus, Bahn und Einzelhandel in Baden-Württemberg?

Seit Montag gilt eine Pflicht zum tragen einer FFP2-Maske in Geschäften, Bussen und Bahnen in Bayern. Vor dem Corona-Gipfel wird das nun als Pflicht für ganz Deutschland diskutiert. Sollte die FFP2-Maskenpflicht auf dem Gipfel beschlossen werden, ist es wahrscheinlich, dass Baden-Württemberg sie umsetzt.

Grüne skeptisch gegenüber Pflicht zur FFP2-Maske

Die Grünen-Fraktion blickt skeptisch auf eine FFP2-Maskenpflicht. „Stand jetzt würde ich keine Rechtsverpflichtung vorsehen“, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz am Freitag in Stuttgart. Eine Maskenpflicht hätte zur Folge, dass man die Einhaltung kontrollieren und sanktionieren müsse. Zudem müsse man dann dafür sorgen, dass es genug Masken gebe. Da stellten sich viele Fragen, es brauche weitere Diskussionen. Bis dahin empfehle er aber das Tragen von FFP2-Masken etwa im Nahverkehr, sagte Schwarz.

Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

Möglich ist auch eine Verschärfung bei den Regeln für private Treffen. Laut dem Portal „Business Insider“ ist im Gespräch, dass es künftig und für einen noch unbestimmten Zeitraum, nur noch ein Treffen mit einer festen Person außerhalb dem selben Haushalt geben sol l.

Wann öffnen Schule und Kitas in Baden-Württemberg?

Baden-Württemberg wollte einen Sonderweg gehen und die Grundschulen und Kitas ab dem 18.1. öffnen. Doch angesichts der hohen Corona-Zahlen gibt es weiter nur Notbetreuung. Wann die Schulen und Kitas wieder öffnen dürfen ist vor dem Gipfel noch unklar.

Corona-Regeln ÖPNV: Werden Nahverkehr und Fernverkehr eingestellt?

Als ein Vorschlag wurde die weitgehende Stilllegung des ÖPNV diskutiert. Doch die Bundesregierung dementierte bereits die Berichte, wonach der ÖPNV massiv eingeschränkt werden solle. Dass Busse und Bahnen also nicht mehr fahren, ist aktuell unwahrscheinlich.

15 Kilometer Regel: Kein Bewegungsradius für Hotspots in BW