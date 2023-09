Schon Stunden vor Beginn des Livestreams mit Jimmy Fallon aus Heckney in London brodelte der Chat auf Youtube mit mehreren zehntausend Wartenden. Viele Fans bekundeten ihre Euphorie und Vorfreude, es wurden aber auch viele Fragen an die Band gestellt. Ab wann wisse Keith, dass ein Riff nicht zu simpel ist? Wie habe sie der Erfolg verändert? Warum habe man so lange mit einem eigenen Album gewartet? Immerhin verstrichen bis zum neuen Album der Rolling Stones „Hackney Diamonds“ ganze 18 Jahre. Im Gespräch mit Jimmy Fallon kamen nun neue Details ans Licht über das Album, aber auch die Band an sich. Auch wurde die erste Single mit Musikvideo angekündigt. Die Highlights des Streams im Überblick.

Anekdoten aus der Bandgeschichte: Die Highlights der Rolling Stones mit Jimmy Fallon im Livestream

Die Stimmung unter den Rolling Stones im Livestream mit Jimmy Fallon war euphorisch. Von Späßen bis hin zu neuen Details zum Album und der neuen Single „Angry“ war den Zuschauern einiges geboten.

Feueralarm: Keith Richards rauchte bei Jimmy Fallon im Studio

Im Stream erzählte Jimmy Fallon von einer Begegnung mit der Band als diese vor einiger Zeit bei ihm in der Show waren: Keith Richards rauchte damals Backstage im Studio, obwohl dies nicht erlaubt war. Der Alarm ging daraufhin los, ein Feuerwehrmann kam und sagte zu Keith: „You should not smoke“. Keith antwortete laut Jimmy Fallon: „I know, it`s bad for my health“. Er habe im Anschluss mit dem Rauchen aufgehört.

Neues Album der Rolling Stones ohne Drummer Charlie Watts

Jimmy Fallon fragte die Musiker im weiteren Verlauf des Livestreams, wie es sei, die Songs ohne Charlie aufzunehmen. Die Stones antworteten, dass „Number Four“ schrecklich vermisst werde und es definitiv anders sei. Glücklicherweise hätte Charlie schon lange Zeit vor seinem Ableben Steve als Ersatz für ihn empfohlen, sodass der Übergang gut funktioniere. 12 der Songs sind auf dem neuen Album zu hören. Zwei Tracks sind dabei noch 2019 mit Charlie aufgenommen worden. Bei allen anderen Songs saß Steve am Schlagzeug.

Mick Jagger verrät Geheimnis einer guten Ehe

Zum Schluss kam noch eine Frage eines Fans auf: Die Rolling Stones gäbe es schon länger als die Ehe des Fans. Was sei das Geheimnis für eine erfolgreiche Ehe? Die Band antwortete darauf trocken „Not speaking too often“.

Lederoutfit: Sydney Sweeney im neuen Musikvideo „Angry“ der Rolling Stones

Schon seit Beginn der Rolling Stones spielen in den Musikvideos der Rolling Stones die bekanntesten Schauspielerinnen mit. Im neuen Musikvideo zu ersten Singleauskopplung der Rolling Stones ist das niemand geringeres als Sydney Sweeney. Im Anschluss an den Livestream wurde das Video vorgestellt.

Das neue Album der Rolling Stones „Hackney Diamonds“ erscheint am 20. Oktober 2023

Mehr als 250 Millionen Alben verkauften die Rolling Stones nach Angaben von Jimmy Fallon über 6 Jahrzehnte. Im Dezember 2022 gingen sie laut eigener Aussage in der Weihnachtszeit ins Studio. Im Januar finalisierten die Band alle Songs und ließen sie im Februar mixen und mastern. Die erste Single „Angry“ ist nun mit Musikvideo herausgekommen. Auch wurde nun ein Datum für die Veröffentlichung vom neuen Album bekannt: „Hackney Diamonds“ erscheint am 20. Oktober 2023.