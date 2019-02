Rollerfahrt ohne Helm: 28-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Gaiberg / DPA

Ein 28-jähriger Motorrollerfahrer ist bei Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Zweirad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann kam am aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er habe keinen Schutzhelm getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 28-Jährige am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße vorübergehend gesperrt.

