Eine 31-jährige Rollerfahrerin ist einem haltenden Auto in Stuttgart aufgefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stürzte die Fahrerin nach dem Zusammenstoß mit ihrem Zweirad. Das Auto hatte am Freitagabend an einer roten Ampel gehalten. Die 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.