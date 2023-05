Die Festivalsaison 2023 startet. Vom 2. bis zum 4. Juni findet gleich zu Beginn das Traditionsfestival Rock am Ring statt. Wer nicht live vor Ort teilnehmen kann, hat wie im letzten Jahr trotzdem die Möglichkeit das Festival live zu verfolgen.

Wer übeträgt Rock am Ring 2023 LIVE ?

? Ist der Stream von Rock am Ring 2023 kostenlos ?

von Rock am Ring 2023 ? Wird Rock am Ring 2023 auch im TV übertragen?

Wer übeträgt Rock am Ring 2023 LIVE im Stream?

Wer Bring Me The Horizon, Badmómzjay oder Foo Fighters bei Rock am Ring hören möchte, aber nicht selbst dabei sein kann, darf sich auch in diesem Jahr über einen Livestream freuen. 2023 übeträgt erneut RTL Plus. Der Streamingdienst wird das Festival live und exklusiv gemeinsam mit CTS EVENTIM übertragen.

Diese Bands werden live übertragen - Line Up Rock am Ring 2023

RTL Plus übeträgt alle Bühnen von Freitag bis Samstag live im Netz. Eine Auswahl des Line-Ups:

Freitag, 2. Juni 2023

Utopia Stage: Yungblud, Limp Bizkit, Rise Against, Foo Fighters

Mandora Stag: Badmomzjay, Giant Rooks, Finch, Apache 207

Orbit Stage: Motionless in White, Silverstein, Meshugga

Samstag, 3. Juni 2023

Utopia Stage: Blond, Nothíng But Thieves, Provinz, INCUBUS, Tenascious D, KIZ, Kings of Leon

Mandora Stag: Papa Roach, Kontra K, Evanescence

Orbit Stage: Pabst, The Menzingers, Mantar, W

Sonntag, 4. Juni 2023

Utopia Stage: Turnstile, Machine Gun Kelly, Die Toten Hosen

Mandora Stag: Architects, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon

Orbit Stage: Die Nerven, Thees Uhlmann

uvm.

Ist die Übertragung von Rock am Ring 2022 auf RTL Plus kostenlos?

Bei RTL Plus gibt es sowohl freie als auch kostenpflichtige Bereiche. Wie sieht es also bei der Festival-Übertragung aus? Wird Rock am Ring 2023 kostenlos übertragen? Wie der Sender mitteilt, bringt RTL Plus das Line-up vom 2. bis 4. Juni kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL Plus Premium User ins heimische Wohnzimmer.

„Wir bauen RTL+ gerade zur größten Entertainmentplattform Deutschlands aus und werden dort zukünftig auch ein umfangreiches Musikangebot zum Streamen bereitstellen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir durch die neue Partnerschaft mit EVENTIM schon jetzt die Möglichkeit haben, unseren Kundinnen und Kunden das größte Traditionsfestival mit hochkarätigen Musikacts im Livestream anzubieten, sagt Frauke Neeb, Programmdirektorin von RTL+.

Wird Rock am Ring 2023 im TV übertragen?

Vor der Pandemie wurde Rock am Ring für Fans, die nicht vor Ort am Nürburgring dabei sein konnten, auch live ins Fernsehen über 3satübertragen. Früher war auch schon der Sender ARTE Partner des Traditionsfestivals. Zu Übertragungen im Free-TV in diesem Jahr ist derzeit jedoch nichts bekannt.

