Roberto Blanco (82) und Tony Marshall (81) blicken mit Stolz auf die Künstler ihrer Generation. „Roberto ist ein großer Künstler, nicht nur ein Star“, sagte Marshall am Samstag in Baden-Baden über seinen Freund. Im Gegensatz zu manch jüngerem Kollegen werde man von Blanco oder von Costa Cordalis noch in 100 Jahren hören, ist Marshall überzeugt. Cordalis war am Dienstag mit 75 Jahren auf Mallorca gestorben. „Ich vermisse einen großartigen Kollegen und Freund“, sagte Blanco. „Wir haben zusammen viel Spaß gehabt“, sagte Marshall.