Die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut (RKI) haben die Niederlande, Belgien, Griechenland und Irland zu Corona-Hochrisikogebieten erklärt. Die Einstufung trete am Sonntag in Kraft, teilte das RKI am Freitag mit. Alle vier EU-Länder verzeichnen derzeit stark steigende Infektionszahlen.

Das Auswärtige Amt erlässt für die betroffenen Gebiete dann in der Regel eine Reisewarnung. Am Freitag, 19.11.21 hat das RKI die Liste der Risikogebiete bekanntgegeben

Neue Hochrisikogebiete mit besonders hohem Infektionsrisiko durch besonders hohe Inzidenzen:

Belgien

Griechenland

Irland

Die Niederlande (mit Ausnahme von St.Martin, Aruba und Curaçao)

Die Corona-Lage in Belgien hatte sich zuletzt erheblich zugespitzt. Am Mittwoch verschärfte die Regierung Corona-Auflagen, um einen vollen Lockdown zu verhindern. Nach jüngsten Daten wurden innerhalb von 14 Tagen 1286 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gezählt - ein Zuwachs von 61 Prozent. Die Zahl der Patienten, die täglich mit einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus kommen, stieg zuletzt um 52 Prozent. Auch die Intensivstationen werden immer voller. 75 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft.

Niederlande: Teil-Lockdown eingeführt

Die Niederlande hatten am vergangenen Wochenende wieder einen Teil-Lockdown eingeführt. Betroffen sind Gastronomie, Geschäfte und Sportaktivitäten. Größere Veranstaltungen müssen abgesagt werden. In Belgien breitet sich das Coronavirus mit durchschnittlich mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag in der vergangenen Woche so schnell aus wie seit einem Jahr nicht mehr.

Holland hat bereits wieder einen Teil-Lockdown eingeführt.

Wann gilt ein Land als Hochrisikogebiet?

Als Hochrisikogebiete werden Länder oder Regionen eingestuft, in denen wegen hoher Infektionsraten ein besonders hohes Infektionsrisiko angenommen wird.

RKI-Liste: Folgende Staaten gelten aktuell als Hochrisikogebiet

Ägypten

Albanien

Armenien

Äthiopien

Barbados

Belarus

Belgien (neu)

Belize

Bosnien und Herzegowina

Brunei Darussalam

Bulgarien

Burundi

Dominica El Salvador

Estland

Gabun

Georgien

Griechenland (neu)

Haiti

Iran

Irland (neu)

Jemen

Kamerun

Kongo, Republik

Korea (Demokratische Volksrepublik)

Kroatien

Laos

Lettland

Libyen

Litauen

Malaysia

Mexiko

Moldau, Republik

Mongolei

Montenegro

Nicaragua

Niederlande (neu) und die folgenden überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als Hochrisikogebiete: Bonaire, Sint Eustatius und Saba

und die folgenden überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als Hochrisikogebiete: Bonaire, Sint Eustatius und Saba Nordmazedonien

Österreich - mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee

Papua-Neuguinea

Philippinen

Rumänien

Russische Föderation

St. Kitts und Nevis

St. Vincent und die Grenadinen

São Tomé und Príncipe

Serbien

Seychellen

Singapur

Slowakei

Slowenien

Sudan

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Thailand

Trinidad und Tobago

Tschechische Republik

Türkei

Turkmenistan

Ukraine

Ungarn

Usbekistan

Venezuela, Bolivarische Republik

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete

Rückkehr aus dem Hochrisikogebiet: Geimpft in Quarantäne?

Wer aus Hochrisikogebieten nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich zehn Tage lang isolieren. Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.