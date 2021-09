Corona-Zahlen des RKI für Deutschland stehen heute Morgen zunächst noch nicht zur Verfügung. Die Werte würden noch aktualisiert, ist auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts zu lesen. Diefür Deutschland stehenzunächst noch nicht zur Verfügung. Die Werte würden noch aktualisiert, ist auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts zu lesen. Die aktuellen Corona-Zahlen von heute, Donnerstag, dem 09.09.2021, veröffentlichen wir in diesem Artikel , sobald das Dashboard aktualisiert worden ist.



Neue RKI-Fallzahlen am 08.09.2021: Hospitalisierung, Inzidenz, Corona-Neuinfektionen, Todesfälle

Die Corona-Zahlen in Deutschland vom Mittwoch, 08.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 82,7 (Vortag: 83,8 ; Vorwoche: 75,7

: (Vortag: 83,8 ; Vorwoche: 75,7 Hospitalisierungsrate: 1,69

Neuinfektionen heute: 13.565

Infektionen gesamt: 4.030.681

Neue Todesfälle: 35

Todesfälle gesamt: 92.448

Impfquote (Erstimpfung): 65,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 61,5 Prozent



Aktuelle Werte der Bundesländer – Inzidenzen in Deutschland am 08.09.2021

Die Inzidenzwerte steigen in ganz Deutschland an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?