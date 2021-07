Das Robert-Koch-Institut ( RKI ) hat am 30.07.2021 eine neue Liste der Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete herausgegeben.

RKI-Liste aktuell: Einstufung Risikogebiet fällt weg – nur noch Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete

Künftig soll es statt drei nur noch zwei Kategorien geben: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Als Hochrisikogebiete sollen Regionen mit besonders hohen Fallzahlen gelten. Ein Indiz dafür soll eine Sieben-Tage-Inzidenz von „deutlich mehr als 100“ sein, betrachtet werden sollen aber auch andere Faktoren wie niedrige Testraten oder viele Krankenhausfälle. Alle Länder und Regionen, die Hochinzidenzgebiet sind, werden ab dem 1. August Hochrisikogebiet. Die Stufe eines „einfachen“ Risikogebiets mit mehr als 50 gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen soll wegfallen. Bisher gibt es auch eine mittlere Stufe der „Hochinzidenzgebiete“ mit Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200.

„Einfache“ Risikogebiete fallen weg

Das RKI weist auf seiner Seite darauf hin, dass das Entfallen der Kategorie der „einfachen“ Risikogebiete bedeutet nicht, dass bei Aufenthalten in diesen Gebieten kein relevantes erhöhtes Infektionsrisiko mehr besteht. Die Gefahr einer Infektion besteht derzeit weltweit.

Neue Hochrisikogebiete ab 01.08. laut aktueller RKI-Liste

Nach der Bekanntgabe der neuen Corona-Risikogebiete gelten mit Wirkung zum 1. August diese Länder als Hochrisikogebiete:

Andorra gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor einfaches Risikogebiet).

Botsuana gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Eswatini gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Lesotho gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Malawi gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Mosambik gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Namibia gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Sambia gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Simbabwe gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Südafrika gilt nun als Hochinzidenzgebiet bzw. Hochrisikogebiet (zuvor Virusvariantengebiet).

Diese Gebiete gelten nicht mehr als Risikogebiet

Das RKI hat veröffentlicht, dass die Dominikanische Republik nicht mehr als Risikogebiet gilt.

Neue Virusvariantengebiete ab Sonntag auf der Liste des Robert-Koch-Instituts

Wegen gefährlichen Corona-Mutationen und hohen Inzidenzwerten stehen manche Länder auf der RKI-Liste der Virusvariantengebiete. Das ist die höchste Einstufung, mit den strengsten Regeln zu Einreise und Co. Diese Länder kommen jetzt hinzu:

Kein Land und keine Region wurde neu als Virusvariantengebiet eingestuft.

Frankreich Hochinzidenzgebiet: Ist Frankreich Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet laut RKI?

In Frankreich liegt die 7-Tage-Inzidenz schon länger über dem kritischen Wert von 200. Das bedeutet, das RKI kann das Land gemeinsam mit der Bundesregierung und dem Auswärtigen Amt zum Hochinzidenzgebiet erklären. Allerdings hat das RKI am Freitag, 30. Juli, Frankreich nicht hochgestuft.

Quarantäne, Test, Einreise: Corona-Regeln für Risikogebiete und Hochinzidenzgebiete

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste von drei Risikostufen. Für Urlauber ergeben sich durch eine solche Einstufung keine praktischen Folgen, sofern man mit dem Flugzeug unterwegs ist. Dann müssen vor dem Abflug ohnehin ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden – und bei Einreise in Deutschland gilt keine Quarantänepflicht.

Anders ist es bei den Hochinzidenzgebieten, der mittleren Risikostufe. Wer aus einer solchen Region zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen. Wenn die 7-Tage-Inzidenz über 200 liegt, kann ein Land als Hochinzidenzgebiet eingestuft werden.

Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete

Für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete gilt eine Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen. Auch für Länder, die als Risikogebiet gelten, nicht aber als Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet zählen, wird von notwendigen, touristischen Reisen abgeraten, sofern nicht eine sicherheitsrelevante strengere Empfehlung gilt.

Rückkehr aus Risikogebiet und digitale Einreiseanmeldung

Deutschland, muss man zunächst wissen, welche Art Risikogebiet man besucht hat. Außerdem gilt unabhängig davon, wo man war eine Testpflicht für Flugreisende. Wer sich in einem der drei Kategorien von Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich zudem bei der Reist man zurück nach, muss man zunächst wissen, welche Artman besucht hat. Außerdem gilt unabhängig davon, wo man war eine Testpflicht für Flugreisende. Wer sich in einem der drei Kategorien von Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich zudem bei der Einreise online anmelden

Aktuelle „einfache“ Risikogebiete: Die Einstufung entfällt am 1. August

Afghanistan

Algerien

Andorra

Angola

Äquatorialguinea

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Belarus

Belize

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Côte d'Ivoire

Dänemark – mit Ausnahme von

Grönland

Dschibuti

Dominikanische Republik

El Salvador

Eritrea

Frankreich – die folgenden Regionen und Überseegebiete gelten derzeit als einfache Risikogebiete: Korsika, Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Réunion, Französisch-Guayana, St. Martin, Martinique

Gabun

Gambia

Ghana

Griechenland

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Irak

Irland

Jemen

Kamerun

Kasachstan

Kenia

Kirgisistan

Kongo DR

Kongo Rep

Korea

Kroatien – die folgenden Gespanschaften gelten als einfache Risikogebiete: Zadar

Liberia

Madagaskar

Malediven

Mali

Malta

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Monaco

Myanmar

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Panama

Papua-Neuguinea

Philippinen

Ruanda

St. Kitts und Nevis

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sri Lanka

Südsudan

Tadschikistan

Thailand

Timor Lest

Togo

Trinidad und Tobago

Tschad

Türkei

Turkmenistan

Uganda

Usbekistan

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Zentralafrikanische Republik

Hochinzidenzgebiete ab 1. August: Diese Länder stehen aktuell auf der RKI-Liste

Ägypten

Andorra

Argentinien

Bolivien

Botsuana

Chile

Costa Rica

Ecuador

Eswatini

Fidschi

Georgien

Indien

Indonesien

Iran

Kolumbien

Kuba

Kuwait

Lesotho

Libyen

Malawi

Malaysia

Mongolei

Mosambik

Namibia

Nepal

Niederlande - inkl. der autonomen Länder und der karibischen Teile des Königreichs der Niederlande

Oman

Paraguay

Peru

Portugal inkl. der autonomen Regionen Madeira und Azoren

Russische Föderation

Sambia

Seychellen

Simbabwe

Spanien inkl. der Balearen und Kanaren

Sudan

Suriname

Syrische Arabische Republik

Tansania

Tunesien

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete

Zypern

