Die Geburtstagsfeier einer 14-Jährigen in einem Park in Riedlingen (Kreis Biberach) ist aus dem Ruder gelaufen. Einige Jugendliche seien deutlich betrunken gewesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei 16-Jährige hätten sich geprügelt. Eine Zeugin hatte das Geschehen am Freitagabend beobachtet und die Polizei gerufen. Danach nahm die Feier ein jähes Ende: Die Beamten brachten die Jugendlichen zu ihren Eltern. Für Schnaps und Zigaretten hatte den Angaben nach ein Heranwachsender gesorgt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen der Abgabe von Alkohol und Tabak an unter 16-Jährige zu.

