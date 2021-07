Sonnenstunden gibt es auf der griechischen Insel Rhodos jährlich. Sie ist die größte im Dodekanes-Archipel und bietet neben zahlreichen Sandstränden auch viele Sehenswürdigkeiten sowie die Möglichkeit, griechisches Lebensgefühl zu genießen. Die grüne Landschaft mit den dichten Wäldern und Olivenhainen lädt zu Wanderungen ein. Berühmt ist Rhodos aber in erster Linie für die Strände mit feinem Sand. Doch kann man 2021 angesichts stark steigender Zahlen den griechische Insel wurde – wie Griechenland selbst – als Risikogebiet eingestuft. In diesem Text beantworten wir daher folgende Fragen: Rund 3000gibt es auf der griechischen Inseljährlich. Sie ist die größte im Dodekanes-Archipel und bietet neben zahlreichenauch vielesowie die Möglichkeit, griechisches Lebensgefühl zu genießen. Die grünemit den dichten Wäldern und Olivenhainen lädt zuein. Berühmt ist Rhodos aber in erster Linie für diemit feinem Sand. Doch kann man 2021 angesichts stark steigender Zahlen den Urlaub auf Rhodos unbeschwert verbringen? So viel vorab: Auch diewurde – wie Griechenland selbst – als Risikogebiet eingestuft. In diesem Text beantworten wir daher folgende Fragen:

Wie hoch sind die Corona-Zahlen und die Inzidenz aktuell in Griechenland ?

aktuell in ? Was gilt für die Einreise nach Rhodos und die Rückkehr nach Deutschland ?

nach und die ? Welche Corona-Regeln gelten aktuell auf Rhodos?

Rhodos ist Risikogebiet: Was bedeutet das für Reisen?

Griechenland inklusive seiner Inseln wie Rhodos gelten als Risikogebiet. Das gab das Deutschland reisen, jedoch erstmal recht wenig. Jedoch rät das Ganzinklusive seinerwie Kreta undgelten als. Das gab das RKI am 16.07.2021 bekannt. Damit ändert sich für Urlauber, die von Rhodos zurück nach, jedoch erstmal recht wenig. Jedoch rät das Auswärtige Amt aktuell von Reisen nach Griechenland ab.

Urlaub auf Rhodos: Was gilt für die Einreise?

Einreise nach Griechenland und damit auch nach Rhodos eine Bescheinigung vorlegen, dass er: Für alle, die nach Griechenland reisen, gilt eine Online-Anmeldepflicht. Bis spätestens 24 Stunden vor Abreise nach Griechenland muss ein Online-Formular ausgefüllt werden. Jeder Reisende ab 12 Jahren muss bei dernach Griechenland und damit auch nacheine Bescheinigung vorlegen, dass er:

vollständig geimpft oder

oder vom Coronavirus genesen oder

oder das Ergebnis seines (maximal 72 Stunden alten) PCR-Tests oder seines (maximal 48 Stunden alten) Schnelltests eines anerkannten Labors negativ ist.

Unabhängig davon kann es laut des Auswärtigen Amtes dazu kommen, dass bei der Ankunft in Ausnahmefällen Corona-Schnelltestsdurchgeführt werden. Wer positiv getestet wird, muss für zehn Tage in Quarantäne in ein dafür bereitgestelltes Hotel.

Mit dem Flugzeug oder der Fähre nach Rhodos – Regeln

Flüge oder Fahrten mit der Fähre auf die griechischen Inseln braucht man entweder eine Impfbescheinigung einen negativen Corona-Test oder eine Genesenenbescheinigung. Für Fahrten mit der Fähre müssen Reisende vor der Einschiffung eine Füroder Fahrten mit derauf die griechischen Inseln braucht man entweder eine Impfbescheinigung einen negativen Corona-Test oder eine Genesenenbescheinigung. Für Fahrten mit der Fähre müssen Reisende vor der Einschiffung eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Der Personen-Fährverkehr mit der Türkei bleibt ausgesetzt.

Welche Corona-Regeln gelten im Urlaub auf Rhodos?

In Griechenland sind zuletzt die Infektionszahlen gestiegen, seit die Regierung die Maßnahmen für das Nachtleben gelockert hat und viele junge, noch ungeimpfte Leute feiern gehen. Griechenland hat die Corona-Beschränkungen bis 26. Juli 2021 verlängert. Das gilt aktuell:

Hotels , Campingplätze, Ferienwohnungen auf Rhodos dürfen öffnen .

, Campingplätze, Ferienwohnungen auf Rhodos dürfen öffnen . Es gilt Maskenpflicht für alle Personen ab vier Jahren in allen öffentlichen geschlossenen Räumen,. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Geschäfte des Einzelhandels, ÖPNV, Bankfilialen.

für alle Personen ab vier Jahren in allen öffentlichen geschlossenen Räumen,. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Geschäfte des Einzelhandels, ÖPNV, Bankfilialen. Im Freien muss eine Maske auf belebten Plätzen getragen werden

auf belebten Plätzen getragen werden Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit einem Bußgeld von 300 Euro geahndet.

von 300 Euro geahndet. Bis mindestens Ende August gilt ein Tanzverbot

Corona-Zahlen in Griechenland: Inzidenzwert gestiegen

Die Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns Hopkins-University und der Webseite Corona in Zahlen im Überblick: (Stand: 21.07.2021):

7-Tage-Inzidenz : 179,3

: 179,3 Neuinfektionen : 4327

: 4327 Infizierte seit Beginn der Pandemie: 463.473

Todesfälle: 12.843

Impfquote (Erstimpfungen): 52,44 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): 44,56 Prozent

Die historischen Stätten sind für Touristen auf Rhodos eine beliebte Sehenswürdigkeit. Doch welche Regeln gelten im Urlaub auf Rhodos aktuell?

© Foto: Pixabay

Rückkehr aus Rhodos: Was gilt bei der Einreise nach Deutschland?

Reisende, die sich innerhalb der letzten 10 Tage in einem Risikogebiet, wie es Rhodos gerade ist, aufgehalten haben, müssen vor der Einreise die digitale Einreiseanmeldung vornehmen. Das ist möglich über das digitale Einreiseportal.

gerade ist, aufgehalten haben, müssen vor der Einreise die digitale Einreiseanmeldung vornehmen. Das ist möglich über das digitale Einreiseportal. Alle Personen, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen, müssen vor Abflug ein negatives Coronatest-Ergebnis , einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen – unabhängig davon, ob sie in einem Risikogebiet waren oder nicht. Der Test darf maximal 48 Stunden alt sein (Antigen-Test) oder 72 Stunden (PCR).

nach Deutschland einreisen, müssen vor Abflug ein negatives , einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen – unabhängig davon, ob sie in einem Risikogebiet waren oder nicht. Der darf maximal 48 Stunden alt sein (Antigen-Test) oder 72 Stunden (PCR). Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss eigentlich direkt nach Ankunft Zuhause in Quarantäne. Diese häusliche Quarantäne kann aber vorzeitig beendet werden, wenn ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung über das Einreiseportal übermittelt wurde. Gleiches gilt auf für einen negativen Testnachweis. Wenn diese Nachweise schon vor der Einreise übermittelt werden, ist eine Quarantäne erst gar nicht erforderlich.

Delta-Variante in Griechenland: Kommt eine Ausgangssperre?

Gut die Hälfte aller Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Griechenland beträfen junge Menschen unter 30 Jahren. Es wird vermutet, dass der Anstieg auf das Nachtleben zurückzuführen ist –Griechenland hatte erst Anfang vergangener Woche die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, die von 1.30 Uhr bis 5 Uhr galt.

Als weiterer Grund für den Anstieg gilt die Ausbreitung der Delta-Variante . Griechische Medien berichteten die Regierung erwäge erneut Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperren und Reiseverbote – allerdings sollen Maßnahmen künftig nur für ungeimpfte Bürger gelten.

Corona-Impfung in Griechenland wird Pflicht für Restaurants, Bars & Co.

In den kommenden Wochen müssen sich alle Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitssektor in Griechenland verpflichtend impfen lassen. Andernfalls werden sie ohne Gehalt von ihrer Arbeit freigestellt. Auch Touristen sind betroffen, denn in geschlossenen Räume von Kinos, Theatern und Gastronomie dürfen künftig nur noch Geimpfte Platz nehmen.