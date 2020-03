Eltern und Hundebesitzer müssen in den kommenden vier Wochen an den Ufern des Reutlinger Kaibaches besonders auf ihre Schützlinge Acht geben. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, hat eine Spezialfirma dort Rattengift ausgelegt. Es befindet sich in Köderboxen, damit Kinder nicht ohne weiteres daran gelangen. Hunde sollen an der kurzen Leine geführt werden.