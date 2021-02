Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich am kommenden Mittwoch, 03.03.2021, zum nächsten Corona-Gipfel, um über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu beraten

Aktuell läuft der Lockdown in Deutschland bis zum Sonntag, 07.03.2021.

Baden-Württemberg und Bayern erlauben die Öffnung verschiedener Geschäfte allerdings schon am 1. März

Die Gastronomie will gemeinsam mit dem Handel öffnen

Nach knapp vier Monaten im Lockdown fordert das Gastgewerbe eine baldige Wiedereröffnung der Hotels, Kneipen und Restaurants. Mehr als 100 im „Gastgeberkreis“ zusammengeschlossene Wirte setzen sich in einem Brandbrief dafür ein, „dass die Restaurants parallel mit dem Einzelhandel wieder öffnen und für ihre Gäste da sein dürfen“.

Die Politik in Deutschland habe das Gastgewerbe bei der Pandemiebekämpfung weit über Gebühr in die Pflicht genommen –und durch administratives Versagen rund um die Auszahlung von Hilfsgeldern an die Grenze des Ruins gebracht, klagt der „Gastgeberkreis“. „Für 2 Millionen Mitarbeiter ist es ein Gebot der Fairness, jetzt wieder starten zu dürfen. Für die Menschen in Deutschland ist es ein wichtiges Signal zurück zur Normalität.“

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem:

L'Osteria-Chef Mirko Silz,

Block-House-Chef Stephan von Bülow,

Nordsee-Chef Carsten Horn

und der TV-Koch Tim Mälzer.

Dehoga-Präsident fordert „konkrete Öffnungsperspektive“

Peter Altmaier (CDU) über die verheerenden Auswirkungen der Pandemie auf die Branche – und nahm die Politik in die Pflicht. Unter anderem monierte Zöllick, dass einige Betriebe noch immer auf die November- und Dezemberhilfe warten. Er erwarte, dass die Auszahlungen vollständig überwiesen werden und die größeren Unternehmen die Hilfen „auch endlich beantragen können“. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) macht vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch, 03.03.2021, nochmals auf die Probleme des Gastgewerbes aufmerksam. Präsident Guido Zöllick sprach bei einem Gipfel mit Bundeswirtschaftsministerüber die verheerenden Auswirkungen der Pandemie auf die Branche – und nahm die Politik in die Pflicht. Unter anderem monierte Zöllick, dass einige Betriebe noch immer auf die November- und Dezemberhilfe warten. Er erwarte, dass die Auszahlungen vollständig überwiesen werden und die größeren Unternehmen die Hilfen „auch endlich beantragen können“.

Darüber hinaus forderte Zöllick eine konkrete Öffnungsperspektive fürs Gastgewerbe: „Wir haben viel investiert in Hygiene- und Schutzkonzepte. Und sie funktionieren. Aufgabe der Politik ist es jedoch, alles dafür zu tun, dass unsere Betriebe keinen Tag länger als gesundheitspolitisch geboten geschlossen bleiben.“

Öffnung der Gastronomie: Deutscher Städtetag mahnt zur Vorsicht

Der Deutsche Städtetag empfahl dagegen einen vorsichtigen Kurs bei den Lockerungen. Präsident Burkhard Jung sagte nach Beratungen mit anderen Stadtoberhäuptern, für umfassende Öffnungen sehe man derzeit noch keinen Spielraum. Doch müsse es Stufenpläne geben, um den coronamüden Menschen Zuversicht zu geben.

Angesichts der angespannten Lage in vielen Innenstädten forderte der Städtetag zusätzliche Finanzhilfen vom Bund im Umfang von einer halben Milliarde Euro jährlich für die Kommunen. Jung betonte, viele Städte machten sich wegen zunehmenden Leerstands große Sorgen. Traditionsreiche Unternehmen machten dicht. Immer mehr Menschen bestellten am Computer und ließen sich die Waren nach Hause liefern. Der Bund müsse sofort ein „Förderprogramm Innenstadt“ auflegen: „Wir stellen uns dabei 500 Millionen Euro jährlich für 5 Jahre vor, um nachhaltig etwas zu erreichen.“