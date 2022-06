Nachdem die Republica 2020 und 2021 ausschließlich als Online-Konferenz stattfand, veranstaltet die republica GmbH das Festival für die digitale Gesellschaft und die nach eigenen Angaben größte Konferenz ihrer Art in Europa Anfang Juni 2022 wieder live vor Ort in Berlin.

Republica 2022: Ort, Datum, Motto – darum geht es

Auf der Republica treffen sich Netz-Aktivisten, Blogger, Künstler und Unternehmensvertreter und nehmen an Vorträgen und Podiumsdiskussionen teil, in denen es unter anderem um die digitale Gesellschaft, Netzpolitik und Soziale Medien geht. Alle Infos zur Konferenz auf einen Blick:

Ort der Veranstaltung: Arena Berlin und Festsaal Kreuzberg

Arena Berlin und Festsaal Kreuzberg Beginn : Mittwoch, 8. Juni 2022

: Mittwoch, 8. Juni 2022 Ende : Freitag, 10. Juni 2022

: Freitag, 10. Juni 2022 Motto: „Any Way the Wind Blows“

Republica 2022: Zeitplan und Programm der Netzkonferenz

Von 8. bis 10. Juni 2022 dauert die Republica in Berlin. Programmpunkte gibt es aber auch noch am Samstag, 11.6.2022. Dabei widmet sich ein neues Veranstaltungsformat, die „.txt“erstmals und ausschließlich dem geschriebenen Wort. An den Veranstaltungstagen werden den Besuchern Vorträge, Panel-Diskussionen, Workshops, Lightning Talk und vieles mehr geboten. Eine Übersicht zum Zeitplan und dem Programm gibt es dauert die Republica in Berlin. Programmpunkte gibt es aber auch noch am. Dabei widmet sich ein neues Veranstaltungsformat, die „“erstmals und ausschließlich dem geschriebenen Wort. An den Veranstaltungstagen werden den Besuchern Vorträge, Panel-Diskussionen, Workshops, Lightning Talk und vieles mehr geboten. Eine Übersicht zum Zeitplan und dem Programm gibt es auf der offiziellen Webseite der Repblica

Die Öffnungszeiten der Republica 2022 in Berlin

Vier Festivaltage der Republica gibt es 2022. Sowohl am 8., 9. und 10. Juni ist der Einlass ab 9 Uhr, am Samstag, 11. Juni öffnet die Netzkonferenz mit der Zusatzveranstaltung „.txt“ ab 10 Uhr. An den drei Werktagen gibt es ein Abendprogramm ab 21 Uhr.

Republica 2022: Tickets kaufen

Eintritt gibt es für bestimmte Personengruppen zum Preis von 125 Euro, ein Business-Ticket kostet 735 Euro. Tickets sind erhältlich über den Online-Ticketshop der Republica. Seit dem 19. April 2022 liegt der Preis für ein Standard-Ticket bei 235 Euro, reduziertengibt es für bestimmte Personengruppen zumvon 125 Euro, ein Business-Ticket735 Euro.

Gibt es einen Live-Stream von der Republica 2022?

Übertragung erfreuen. Auf der Webseite der Konferenz und auf gestreamt. Wer nicht selbst an der Republica in Berlin teilnehmen kann, kann sich an einererfreuen. Auf der Webseite der Konferenz und auf Youtube wird nämlich das Programm auf Stage 1

Gilt der Besuch der Republica als Bildungsurlaub?

Viele Teilnehmer der Republica fragen sich, ob der Besuch der Netzkonferenz in Berlin als Bildungsurlaub verbucht werden kann. Die Antwort darauf fällt nicht in allen Bundesländern gleich aus. Wie die Republica auf ihrer Webseite selbst schreibt, kann die Teilnahme als Bildungsurlaub eingereicht werden, sofern man aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland kommt. Für den Antrag auf Bildungsurlaub ist entscheidet, wo man arbeitet, nicht wo man wohnt.