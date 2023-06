Für Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gab es zuletzt gute Nachrichten, denn die Rente steigt zum 1. Juli inund in den. Das Rentenplus ist nun vom Bundeskabinett am Mittwoch, den 26.05.2023 beschlossen worden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren haben will. Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hatte die Zahlen bereits im März veröffentlicht.