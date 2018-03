Hohberg Reizgas ausgetreten: vier Menschen im Krankenhaus

Hohberg / DPA

Vier Mitarbeiter eines Supermarktes in Hohberg (Ortenaukreis) sind am Freitag ins Krankenhaus gebracht worden, weil im Kühlraum des Geschäftes ein Reizgas ausgetreten war. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde sie wegen Atemwegsbeschwerden behandelt. Der Supermarkt blieb vorübergehend geschlossen. Zu dem Vorfall kam es, als die Angestellten die Tür zu der Kühlkammer öffneten und ihnen dort die Dämpfe entgegenschlugen. Worum es sich dabei handelte, sei noch unklar. Experten der Lebensmittelüberwachung sowie ein Sachverständiger waren vor Ort, um die Ursache zu klären. Messungen in der Luft hatten den Angaben zufolge keine auffälligen Werte ergeben.

Pressemitteilung Polizei