Corona-Zahlen gilt für einige Städte in Großbritannien wieder ein lokaler Lockdown. Landesweit hat Premier Boris Johnson zumindest damit gedroht. Die schwierige Lage spiegelt sich seit Mittwoch, 30. September, auch in der Liste der Risikogebiete beim Robert-Koch-Institut wider, denn Wales und Nordirland sind darin nun aufgeführt. Damit gilt automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts und Reiserückkehrer müssen sich nach einem Aufenthalt von mehr als 48 Stunden in Quarantäne begeben oder einen Test absolvieren. Corona Österreich Tirol Vorarlberg Lage in Österreich: Wie lange bleibt Tirol Risikogebiet? – Söder gegen Grenzschließung Innsbruck/Bregenz Wegen steigendergilt für einige Städte in Großbritannien wieder ein lokaler Lockdown. Landesweit hat Premier Boris Johnson zumindest damit gedroht. Die schwierige Lage spiegelt sich seit Mittwoch,, auch in der Liste der Risikogebiete beim Robert-Koch-Institut wider, denn Wales und Nordirland sind darin nun aufgeführt. Damit gilt automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts undmüssen sich nach einem Aufenthalt von mehr als 48 Stunden in Quarantäne begeben oder einen Test absolvieren.

7000 Neuinfektionen am Tag in Großbritannien

Ende September hatte Großbritannien erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 7000 Neuinfektionen am Tag gezählt. Zudem verdoppelte sich die Zahl der täglichen Todesfälle in einer Woche auf etwa 70. Im Nordosten Englands sowie in Schottland und Nordirland gelten Kontaktbeschränkungen. In Wales wurde für die Städte Cardiff, Swansea und Llanelli wurden sogar Ausgangssperren verhängt. Von den Beschränkungen sind 1,5 Millionen Waliser betroffen und damit die Hälfte der Bevölkerung.

Corona-Welle an britischen Universitäten

Laut Robert-Koch-Institut hat dieZahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner in Nordirland und Wales inzwischen die Schwelle von 50 überschritten. Eine Corona-Welle grassiert, wie britische Medien berichten, insbesondere an Universitäten im ganzen Land. In manchen Städten befinden sich Studenten in ihren Wohnheimen in Quarantäne. Wer sich nicht daran hält, kann über ein System mit Gelber und Roter Karte sogar seinen Studienplatz verlieren.

Lockdown und Reisewarnung für London?