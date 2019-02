Rust / DPA

Ein Reisebus ist auf einer Landstraße nahe Rust im Ortenaukreis in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer am Samstagabend alle Gäste abgesetzt und wollte wenden, wobei der Bus in einen Graben rutschte. Kurz darauf brach an der hinteren Achse ein Brand aus, der das gesamte Fahrzeug erfasste. Der Schaden beträgt 100 000 Euro. Verletzte gab es nicht.