„Glamping“ Reise in eine „Popup-Oase“ in Israel zu gewinnen

Reise in eine „Popup-Oase“ in Israel zu gewinnen

Tel Aviv / DPA

Das israelische Tourismusministerium wirbt mit einem Wettbewerb in sozialen Medien für die Negev-Wüste im Süden Israels. Die fünf Gewinner bekommen im April eine dreitägige Reise mit „Glamping“ (glamouröses Camping) im eindrucksvollen Ramon-Krater spendiert.

Dabei können sie Zeit in einer eigens errichteten „Popup-Oase“ mit wüstentypischem Gourmetessen und Sport- und Freizeitaktivitäten verbringen. Die zweiwöchige Kampagne #PopUpOasis soll am 22. März in Europa - auch in Deutschland - starten. Teilnehmer müssen einen Post auf sozialen Medien teilen und kommentieren.