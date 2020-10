Ein Wolf hat auf dem Gebiet der Gemeinde Mudau im Neckar-Odenwald-Kreis ein Reh gerissen. Das habe die genetische Untersuchung ergeben, teilte das Umweltministerium am Montag mit. Das tote Reh war am 1. Oktober gefunden worden. Zwar sei es nicht möglich gewesen, zu bestimmen, um welchen Wolf es sich handelt. Die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt gingen aber davon aus, dass es sich um dasselbe Tier handelt, das schon einmal am 17. September in dem Gebiet nachgewiesen worden war. Ob es sich dort länger aufhält oder weiterzieht, lasse sich nicht vorhersagen.