In Baden-Württemberg soll es zum Ende der Woche regnerisch werden. Am Freitag sollen sich dichte Wolken ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Nachmittag und Abend sei dann Regen wahrscheinlich, im höheren Bergland Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus einem Grad auf der Ostalb und plus sechs Grad im südlichen Oberrheingraben. Auch am Wochenende könne es zeitweise Regen geben, der in höheren Lagen zu Schnee oder Schneeregen werde.