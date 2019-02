Stuttgart Rechtsstreit um Fleischqualität

Stuttgart / DPA

Ein Streit um die Markenrechte für die Bezeichnungen „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ hat am Donnerstag das Oberlandesgericht Stuttgart erreicht. Kläger ist die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall als Inhaber von Marken mit dem geografischen Hinweis „Hohenlohe“. Sie will einer Metzgerei untersagen, Fleischwaren mit Bezeichnungen „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ zu bewerben.

Nach Auffassung der Gemeinschaft entsprächen die Produkte des Unternehmens nicht den Standards der Vereinigung, sagte Rudolf Bühler, Gründer der Erzeugergemeinschaft. Die Bezeichnung „Hohenlohe“ stehe für Qualität und dürfe nicht einfach von jedem abgegriffen werden - „dann sind wir die Dummen, die teuer produzieren und vermarkten.“

Aus Sicht der Beklagten hätten manche Richtlinien allerdings gar keinen Einfluss auf die Fleischqualität, führte deren Anwalt an. Sie sollten lediglich verhindern, „dass kein anderer Erzeugnisse unter den Namen verkaufen kann.“

Der Vorsitzende Richter am OLG regte einen Vergleich an und setzte eine Frist bis Mitte März. Am 4. April soll die Entscheidung verkündet werden. Das Landgericht Stuttgart hatte zuvor die Anträge der Erzeugergemeinschaft zurückgewiesen.

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall