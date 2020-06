Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor gut einem Jahr gilt als Zäsur. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Deutschland keinen bekannten Fall, in dem ein Politiker aus rechtsextremen Motiven getötet wurde. Am Dienstag beginnt vor dem hessischen Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess gegen Lübckes mutmaßlichen Mörder und einen Komplizen. Stephan E. und Markus H. gelten als Rechtsextremisten - der Hauptangeklagte E. muss sich auch wegen eines versuchten Mordes an einem Asylbewerber verantworten.

Festnahme zwei Wochen nach der Tat

Lübcke wurde in der Nacht zum 2. Juni 2019 tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden. Laut Obduktion wurde der 65-Jährige mit einer Kurzwaffe aus nächster Nähe erschossen. Die Ermittler gingen bald von einem rechtsextremistischen Hintergrund der Tat aus. Zwei Wochen nach der Tat wurde E. festgenommen. Ein erstes Geständnis widerrief er im Sommer vergangenen Jahres nach wenigen Tagen. Im Januar bezichtigte er seinen mutmaßlichen Komplizen H., Lübcke versehentlich erschossen zu haben. Beide seien zu Lübcke gefahren, um ihm eine "Abreibung" zu verpassen, sagte E.s Verteidiger Frank Hannig. Lübckes Tod sei nicht geplant gewesen.

Täter voll schuldfähig

Die Bundesanwaltschaft folgte dieser Darstellung bei der Anklageerhebung im April nicht. Für sie bleibt E. der Haupttäter. Laut einem "Spiegel"-Bericht gilt er als voll schuldfähig. Das Magazin berief sich auf die Bundesanwaltschaft, die E. in ihrer Anklage einen Hang zur Begehung von schweren Straftaten vorwerfen soll. Es lägen die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung vor. H. hingegen wurde von der Bundesanwaltschaft wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Er soll den Anschlag auf Lübcke unter anderem durch gemeinsame Schießübungen unterstützt haben. H. soll E. auch mit Elmar J. bekannt gemacht haben. Dieser galt den Behörden ebenfalls monatelang als ein mutmaßlicher Komplize, der die Tatwaffe beschafft haben soll. Den Haftbefehl gegen J. hob der Bundesgerichtshof im Januar jedoch auf.

E. war den Behörden seit Ende der 80er Jahre als Rechtsextremist bekannt. 1993 wollte der damals 20-Jährige einen Sprengstoffanschlag auf eine Asylunterkunft im hessischen Hohenstein-Steckenroth verüben. 2009 war er an Krawallen in Dortmund zum 1. Mai beteiligt. Seitdem soll er laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht mehr rechtsextremistisch auffällig geworden sein. Schon vor seinem Tod erhielt Lübcke Morddrohungen. Ausschlaggebend dafür war eine Bürgerversammlung im Oktober 2015 in Lohfelden, bei der er die Eröffnung eines Flüchtlingsheims verteidigt hatte. Ein Video davon wurde im Internet verbreitet. Die Bundesanwaltschaft sieht in ihrer Anklage diesen Abend als Auslöser für die Tat.

Mord schon lange geplant gewesen

Auch nach seiner Ermordung blieb Lübcke eine Reizfigur in der rechten Szene. Für Entsetzen sorgten höhnische Kommentare in sozialen Netzwerken. Anfang Juni, ein Jahr nach Lübckes Tod, gab es bundesweite Durchsuchungen im Zusammenhang mit Hasskommentaren - die Aktion richtete sich gegen dutzende Beschuldigte, die im Verdacht stehen, in verschiedenen sozialen Netzwerken strafrechtlich relevante Äußerungen zu Lübcke veröffentlicht zu haben. E. soll den Mord an Lübcke laut einem Bericht von "Süddeutscher Zeitung" sowie Nord- und Westdeutschem Rundfunk schon länger geplant haben. Das hessische Landeskriminalamt bestätigte im Herbst, dass E. auf einem USB-Stick Informationen über etwa 60 Menschen und Objekte im Raum Kassel gesammelt habe. Der "Spiegel" berichtete im April, dass sich auf diesem USB-Stick auch Informationen über eine Kasseler Synagoge befunden hätten. Neben dem Mord an Lübcke ist E. wegen eines Angriffs auf einen Iraker im Januar 2016 angeklagt. Er soll ihm von hinten ein Messer in den Rücken gestochen haben, der Asylbewerber wurde dabei schwer verletzt. E. wurde darüber hinaus die Beteiligung an einem weiteren Mordversuch zugeschrieben. Der "Spiegel" berichtete im Februar von einem versuchten rechtsextremistischen Mordanschlag auf einen Kasseler Lehrer im Jahr 2003. Bis Ende Oktober sind im Lübcke-Prozess zunächst 30 Verhandlungstage angesetzt. Die Verhandlung findet auch wegen der Corona-Krise unter stärkeren Sicherheitsvorkehrungen statt als üblich.