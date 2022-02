Auf der Homepage wird sofort klar, was der Gemeinde im südöstlichen Bayern mit ihren 2790 Einwohnern am wichtigsten ist: „Ein herzliches Grüß Gott in Marktl“, heißt es da, „dem Geburtsort unseres Papstes Benedikt XVI.“. Sein Geburtshaus ist zum Museum für Joseph Ratzinger gemacht worde...