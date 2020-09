Fotos von Hitler und die Darstellung eines Flüchtling in einer Gaskammer. In Chatgruppen haben Ermittler 126 Bilddateien, darunter auch Bilder von Adolf Hitler. Mehr als 200 Beamte der nordrhein-westfälischen Polizei sind am Mittwoch mit einer Razzia gegen Kollegen vorgegangen. Es seien insgesamt 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen durchsucht worden, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf. Reul sprach von einer Schande für die Polizei.

Polizisten aus dem Dienst entfernt

Alle Beamten sind am Morgen suspendiert worden und gegen alle sind Disziplinarmaßnahmen eingeleitet worden. 14 Beamte sollen aus dem Dienst entfernt werden. Laut Landesinnenminister Herbert Reul gehören 25 Beamte zum Polizeipräsidium Essen.