Im Berliner Clan-Milieu ist laut Medienberichten am frühen Dienstagmorgen eine Razzia angelaufen. Im Visier sind Angehörige und Komplizen von Arafat Abou Chaker sowie der Clan-Chef selbst. Es geht offenbar um Betrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche, schreibt die „Bild“. Insgesamt werden 18 Objekte untersucht, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem rbb mit. Rund 300 Fahnder sollen vor Ort sein, darunter Einsatzkräfte vom LKA, von der Steuerfahndung sowie eine SEK-Einheit.

Durchsucht wurde demzufolge auch die private Villa von Arafat Abou-Chaker. Haftbefehle sollen zunächst jedoch nicht erlassen worden sein. Die in Berlin ansässige Abou-Chaker-Familie zählt rund 150 Mitglieder, und hat einiges auf dem Kerbholz: gefährliche Körperverletzungen, Zuhälterei, Raub, Diebstahl und Bedrohungen mit Pistolen.

Millionenstreit zwischen Bushido und Abou Chaker

Staatsanwaltschaft. 2010 überfielen Clanmitglieder ein Pokerturnier in einem Berliner Hotel und erbeuteten 242.000 Euro. Größere Bekanntheit erlangte der libanesisch-palästinensische Clan durch den Rapper Bushido. Dieser ließ sich lange Zeit von Arafat Abou-Chaker managen, bevor er mit dem Clan in Streit geriet. Der 42-Jährige wurde wegen Bedrohung und Körperverletzung angeklagt. Bei dem Streit geht es um Millionensummen, die teilweise aus fragwürdigen Geschäften stammen sollen. Von „mafiösen Strukturen" spricht die Berliner Staatsanwaltschaft.

Beerdigung der Abou-Chaker-Mutter sorgte für Unruhe in Berlin

Erst vor wenigen Tagen hatte in Berlin die Beerdigung der an Corona verstorbenen Mutter von Arafat Abou-Chaker für Aufsehen gesorgt. 200 Polizisten waren präsent. Viele hundert Trauergäste aus Berlin und anderen Städten waren zum Neuen-Zwölf-Apostel-Friedhof im Stadtteil Schöneberg gekommen. Die Polizei sprach von einer Besucherzahl im oberen dreistelligen Bereich. Alle hätten sich an die Corona-Regeln gehalten.

