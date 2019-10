Die 61-jährige Frau ging am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Weinbergstraße in Ravensburg von der Innenstadt in Richtung Barbara-Böhm-Schule. Ihr kam eine Gruppe Jugendlicher entgegen, die aus vier Jungen und zwei Mädchen bestand.

Laut Polizeibericht schlug ihrt plötzlich einer der Jugendlichen ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, gingen die Jugendlichen weiter in Richtung Innenstadt.

Polizei Ravensburg sucht Täter mit Personenbeschreibung

Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Täter mit folgender Beschreibung:

Er ist etwa 15 Jahre alt

165 cm groß

Kräftige Statur

Kurze, braune gewellte Haare

Auffällige weiße "Teddy-Jacke" mit Pelz.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

