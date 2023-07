Unter dem Motto "Music is the Answer" strömten Techno-Fans und Musikbegeisterte anlässlich von Rave The Planet durch Berlin. Die Techno-Parade ist als Nachfolger der Loveparade auch mit vielfältigen politischen Forderungen konzipiert und fordert unter anderem die Anerkennung der elektronischen Musikkultur als schützenswertes Kulturgut. Die Veranstaltung setzt sich für die Gleichstellung der elektronischen Musikkultur mit etablierten Kulturformen und -einrichtungen ein, einschließlich gleicher Ansprüche und Chancen auf staatliche Förderungen. Darüber hinaus verlangt die "Rave the Planet"-Parade ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler:innen und Kulturschaffende und viele weitere thematisch breit gefächerte politische Maßnahmen. Bei der Techno-Parade verwandelten sich die Straßen Berlins in einen Umzug mit Musik, Tanz und Vorträgen. Auch 2023 zogen Hunderttausende Menschen bei Rave The Planet durch Berlin. Wird die Veranstaltung auch 2024 fortgesetzt?

Rave the Planet 2024 – Fortsetzung der Techno Parade noch nicht sicher

In Bezug auf eine mögliche Fortsetzung von "Rave the Planet" im Jahr 2024 äußerten sich die Veranstalter optimistisch, aber auch vorsichtig. Sie freuen sich über die überwältigend positiven Reaktionen auf die diesjährige Demonstration und sind motiviert, eine eventuelle Fortführung in Betracht zu ziehen. Allerdings betonen sie, dass die Nachbereitungsarbeiten noch einige Wochen in Anspruch nehmen werden. Die Veranstaltung wurde teilweise durch Spenden finanziert, und die Höhe der eingegangenen Unterstützung wird entscheidend sein, ob eine erneute Parade im nächsten Jahr realisierbar ist. Für den Sanitätsdienst waren laut Groove 2023 ursprünglich 40.000 Euro einkalkuliert worden. Da in der letzten Woche kurzfristig auf einen privaten Anbieter zurückgegriffen werden musste , kamen Kosten von über 200.000 Euro auf die Veranstalter zu. Die Entscheidung über eine mögliche "Rave the Planet"-Parade im Jahr 2024 hängt deswegen auch maßgeblich vom Fortschritt der Spendenkampagne ab.

