Die „Rave the Planet“-Parade ist eine politische Demonstration, welche dieses Jahr am 08. Juli 2023 in Berlin stattfindet. Ziel dieser der Veranstaltung ist es, für Frieden einzutreten und die elektronische Musik- und Clubkultur sowie ihre kulturellen und gesellschaftlichen Leistungen anzuerkennen. Unter dem Motto "Music is the Answer" sollen Menschen zusammengebracht und eine Botschaft der Einheit und Harmonie verbreitet werden.

Route: Wo führt die „Rave the Planet“-Parade 2023 durch Berlin?

Forderungen: Wofür steht die „Rave the Planet“-Parade in Berlin?

Programm und Musik: Wer tritt bei der „Rave the Planet“-Parade 2023 in Berlin auf?

Hier gibt es alle Infos:

Techno-Parade als Demonstration

Viele mögen die Parade als Musikbegeisterte besuchen oder um dem Treiben zuzusehen. Die Parade verbindet Techno jedoch auch mit vielfältigen politischen Forderungen. Eine zentrale Forderung besteht in der Anerkennung der elektronischen Musikkultur als zu schützendes Kulturgut. Darüber hinaus strebt die Veranstaltung die Gleichstellung der elektronischen Musikkultur mit etablierten Kulturformen und -einrichtungen an, einschließlich gleicher Ansprüche und Chancen auf staatliche Förderungen. Weiterhin ist der Schutz von Clubs und anderen Veranstaltungsorten als Kulturstätten ist ein weiteres Anliegen der „Rave the Planet“-Parade.

Sie fordert auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler:innen und Kulturschaffende sowie die Einführung eines gesetzlichen Feiertags namens "Tag der elektronischen Musikkultur. Die Abschaffung aller Tanzverbote, insbesondere an christlichen Feiertagen, und das Recht auf kulturelle und non-verbale Tanz- und Musikdemonstrationen werden ebenfalls gefordert. Diese sollen als Versammlungen im Sinne des Grundgesetzes rechtssicher anerkannt werden.

Route: Wo verläuft die „Rave the Planet“-Parade 2023 durch Berlin?

Die Route der „Rave the Planet“-Parade orientiert sich laut Berlin.de ebenfalls am Vorgänger Loveparade: Los geht es in der City West am Kurfürstendamm und dann am Breitscheidplatz vorbei zum Nollendorfplatz und über die Bülowstraße. Der Zug zieht dann weiter über den Potsdamer Platz und das Brandenburger Tor bis zum Ziel an der Siegessäule, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Musik: Diese Acts treten bei der „Rave the Planet“-Parade in Berlin 2023 auf

Bei der „Rave the Planet“-Parade werden zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler mitwirken. In diesem Jahr sind unter anderem Alex Stein, Alan Oldham, Anja Schneider, Dr. Motte, Jam El Mar, Joyhauser, Juliet Sikora, Klaudia Gawlas, Mha Iri, Nakadia, Noemi Black, Patrik Berg, Simina Grigoriu, Sept, Vanessa Sukowski und Westbam dabei.

„Rave the Planet“-Parade 2023: Demonstration für Frieden und Anerkennung der elektronischen Musik- und Clubkultur

Der Ursprung der „Rave the Planet“-Parade geht zurück auf die Vision der ersten Loveparade im Jahr 1989. Die Idee dahinter war, dass durch jährliche Wiederholungen dieser Veranstaltung andere Menschen inspiriert werden, selbst Paraden zu organisieren. Diese Technoparaden sollten dann weltweit am selben Tag stattfinden und durch das gemeinsame Tanzen sollte die Erkenntnis entstehen, dass auf der Erde alle Menschen Teil derselben Familie sind. Die Organisatoren sind fest davon überzeugt, dass die elektronische Tanzmusik die Kraft hat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Ein wesentliches Merkmal der „Rave the Planet“-Parade ist laut den Veranstaltern ihre Offenheit und Zugänglichkeit für alle Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, Hautfarbe, geschlechtlichen Zuordnung oder sozialen Herkunft. Als Technoparade soll dies laut den Organisatoren eine Atmosphäre der Gemeinschaft und des Miteinanders schaffen, in der die Trennung zwischen Menschen überwunden und das Verbindende gestärkt wird. Musik diene dabei als gemeinsame Sprache und Medium der Verständigung.

