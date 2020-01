Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt haben Raumfahrer Kekse im Weltall gebacken. Sie brauchten in der Schwerelosigkeit in der Internationalen Raumstation ISS deutlich länger als im Backofen auf der Erde.

Am besten hätten die Schokoladenkekse nach zwei Stunden Backzeit ausgesehen, teilte das private US-Raumfahrtunternehmen Nanoracks, das den speziellen Backofen gestellt hatte, auf Facebook mit. Auf der Erde hätten 20 Minuten gereicht. Die Astronauten buken im Dezember fünf Kekse unterschiedlich lange.

Nach normaler Backzeit und -temperatur sahen die Kekse nicht nach Keksen aus

Der erste habe nach 25 Minuten bei 149 Grad Celsius nicht wie ein fertiges Gebäck ausgesehen, schrieben US-Medien. Danach seien Temperatur und Backzeit erhöht worden. Erfolgreich sei der Test bei 300 Grad verlaufen.

Essen dürfen die Astronauten die Kekse nicht. Sie werden auf der Erde untersucht.