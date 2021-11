Die Zeit zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen ist von vielen Sagen und Mythen umrankt: So sollen etwa Geister und Dämonen ihr Unwesen treiben. Man nennt sie auch die Zeit der Rauhnächte. Vielerorts werden traditionelle Rituale von einst immer noch weitergeführt und gepflegt. Zudem regt die ruhige und besinnliche Zeit der Rauhnächte viele Menschen dazu an, eine spirituelle Bewusstseinsreise zu machen und mit dem alten Jahr abzuschließen.

Wann sind die Rauhnächte 2021? Was sind die Rauhnächte genau? Wie funktionieren Wünsche in dieser Zeit? Hier findet ihr alle Termine, Bräuche und Rituale zu den Rauhnächten im Überblick.

Beginn und Termine: Wann sind die Rauhnächte 2021?

Beginn der zwölf Rauhnächte ist meist der erste Weihnachtstag am 25. Dezember. Die Zeit der Geister dauert dann bis zum Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar an. In manchen Regionen unterscheiden sich die Zeiträume der Rauhnächte allerdings. So beginnen sie beispielsweise schon am Thomastag (21. Dezember) und enden an Neujahr (1. Januar).

Die vier wichtigsten Rauhnächte sind:

20./21. Dezember: Thomasnacht/Wintersonnenwende, die Nacht auf den Thomastag (kürzester Tag des Jahres)

24./25. Dezember: Heiliger Abend

31. Dezember/1. Januar: Silvesternacht

5./6. Januar: Dreikönigstag

12 Rauhnächte 2021/22: Bedeutung und Herkunft

Die Rauhnächte werden nach alter Tradition auch als die „zwölf heiligen Nächte“ bezeichnet. Den Ursprung haben sie in der vorchristlichen Zeit. Die Menschen glaubten damals, dass in den oft stürmischen und kalten Winternächten böse Mächte wirkten, die ihnen schaden wollten. Zur Mitte der Rauhnächte, an Silvester, sollte dann die sogenannte „Wilde Jagd“ beginnen. Es wurde sich erzählt, dass in dieser Zeit die Seelen der Toten und die Geister Zugang zur Welt der Lebenden haben.

Mancherorts galt die Zeit zwischen den Jahren als so gefährlich, dass besondere Regeln eingehalten werden mussten. Zum Beispiel war es verboten, Wäsche zu waschen und aufzuhängen. Die Menschen fürchteten, dass weiße Wäsche von wilden Reitern gestohlen und als Leichentücher verwendet werden könnten. Auch das Kartenspielen war in manchen Orten untersagt. Viele weitere Rituale und Bräuche haben sich sogar noch bis heute gehalten.

Rauhnächte 2021: Rituale und Bräuche zwischen den Jahren

Viele Rauhnacht-Bräuche gehen bis in die Zeit der Germanen zurück. Einige Rituale wurden mündlich überliefert und werden noch heute gepflegt. Vor allem im Alpenraum wird bei sogenannten Perchtenläufen der frühere Brauch, Geister zu vertreiben, gepflegt.

Diese Gestalt wird im bayerisch-österreichischen alpenländischen Brauchtum als Percht bezeichnet. Sie soll die bösen Geister des Winters verjagen

Auch der Brauch, an Silvester Lärm zu erzeugen, ist heute noch verbreitet. Zudem nutzen heutztutage einige auch die Rauhnächte als Zeit für Rituale, Ahnengedenken, Reinigungen, Weissagungen und Träume.

Der Legende nach steht jeder Tag der 12 Rauhnächte stellvertretend für einen Monat des Folgejahres und gibt Hinweise darauf, was geschehen wird. Daher sollte man diese Zeit bewusst erleben und aufschreiben, was an den Tagen passiert ist. Auch sind die Rauhnächte angeblich für das Befragen von Orakeln geeignet. Dieser Glaube wird heute in Form des Bleigießens weiter gepflegt.

Die Aufteilung der Rauhnächte:

25.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – Januar

26.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – Februar

27.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – März

28.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – April

29.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – Mai

30.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – Juni

31.12.2021, 00:01-23:59 Uhr – Juli

01.01.2022, 00:01-23:59 Uhr – August

02.01.2022, 00:01-23:59 Uhr – September

03.01.2022, 00:01-23:59 Uhr – Oktober

04.01.2022, 00:01-23:59 Uhr – November

05.01.2022, 00:01-23:59 Uhr – Dezember

Warum sind es ausgerechnet 12 Rauhnächte?

Das Rauhnächte sind zutiefst mystisch und von uraltem Aberglauben beherrscht. Entstanden ist der Brauch wohl daraus, dass das Mondjahr nur 354 Tage hat, das Kalenderjahr aber 365. Die übrigen elf Tage und zwölf Nächte fallen „aus der Zeit“, sodass Dämonen und Geister die Rauhnächte für sich nutzen können. Das Wort leitet sich von „rauch“ ab, was früher für pelzig oder behaart stand. Daher sind auch die Perchten mit dicken, zerzaisten Pelzen bedeckt.

Rauhnächte 2021: Anleitung zum Wünsche verbrennen

Für viele ist die Zeit der Rauhnächte magisch und mit besonderen Wünschen verbunden. Daher gibt es verschiedene Rituale, um diese für das neue Jahr festzulegen. Ein Beispiel sind etwa die 13 Wünsche der Rauhnächte.

Dazu schreibt ihr 13 Wünsche für das kommende Jahr auf einzelne Zettel. Wichtig ist dabei, diese Wünsche positiv, klar und in der Gegenwart zu formulieren (“Ich bin gesund“ und nicht „Ich will gesund sein“). Die Zettel werden zusammengefaltet und kommen alle in einen Behälter. Am Abend der ersten Rauhnacht nehmt ihr einen Zettel heraus – ohne ihn zu lesen – und verbrennt ihn. Dadurch übergebt ihr den Wunsch sozusagen ans Universum. Am Ende der Rauhnächte bleibt ein Zettel übrig – für diesen Wunsch bzw. dessen Erfüllung seid ihr im kommenden Jahr selbst zuständig.

Rauhnächte 2021: Anleitung zum Räuchern

In Anlehnung an den früheren Glauben, böse Geister müssen vertrieben und angesammelte, negative Energien aus dem Haus vertrieben werden, wird heute noch das Ausräuchern der Wohnung praktiziert. Heutzutage versucht man vielleicht nicht mehr unbedingt böse Geister zu vertreiben, sondern genießt die erleichternde und reinigende Wirkung des Ausräucherns.

Das benötigt ihr zum Räuchern:

Räucherschale

Räuchersand

Kohle

Zudem werden folgende Räucherkräuter verwendet:

Salbei – hat eine starke Reinigungskraft.

Kampfer – löscht alte Informationen im Haus.

Angelikawurzel – erhellt die Raumschwingung.Weihrauch – bringt Segen, erhöht die Energie.

Wacholder – vertreibt negative Einflüsse.

Myrrhe – desinfiziert, klärt, reinigt und schenkt Ruhe.

Thymian – reinigt und stärkt die Energie.

Styrax – gibt Wärme und Geborgenheit, öffnet für die Liebe.

So funktioniert das Ritual:

Geht jede Nacht mit einer Räucherschale durch alle Zimmer,blast den Rauch in alle Ecken und stellt euch vor, dass sich alles Negative der Vergangenheit in ihm auflöst und daraus Positives entsteht.

in alle Ecken und stellt euch vor, dass sich alles der in ihm auflöst und daraus entsteht. Formuliert eure Wünsche und Hoffnungen mit eigenen Worten. Widmet euch dabei in den ersten sechs Nächten dem alten und in den anderen sechs Nächten dem neuen Jahr.

