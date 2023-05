Wegen des Verdachts des Raubes und des versuchten Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 19-Jährigen aus Albstadt.

17-Jähriger in Albstadt beraubt

Dem polizeibekannten Heranwachsenden wird vorgeworfen, am Mittwochabend (24. Mai) vor einem Einkaufsmarkt im Stadtteil Truchtelfingen zunächst versucht zu haben, einen 17-Jährigen zu berauben und, nachdem dieser nichts Stehlenswertes mit sich geführt hatte, dessen gleichaltrigem Begleiter gewaltsam die Kopfhörer entwendet zu haben.

Die beiden 17-Jährigen waren gegen 21 Uhr zum Einkaufen in dem Markt, als sie beim Verlassen von einer mehrköpfigen Personengruppe abgepasst und umringt wurden. Aus der Gruppe heraus soll zunächst einer der beiden Jugendlichen von dem 19-Jährigen angegangen worden sein.

Von Gruppe attackiert

Während seine Begleiter zuschauten, soll der Tatverdächtige sein Opfer am Hals gepackt, gewürgt, Bargeld gefordert und dessen Taschen durchsucht haben. Nachdem dieser aber nichts von Wert bei sich geführt hatte, soll sich der 19-Jährige seinem Begleiter zugewandt haben. Auch von diesem soll er Bargeld gefordert, ihn am Hals gepackt, gewürgt und gewaltsam die Taschen durchsucht haben. Dabei fand er die Kopfhörer des Jugendlichen, die er an sich nahm.

Zwei 17-Jährige bei Raub verletzt

Die beiden 17-Jährigen wurden bei dem Angriff verletzt und mussten nachfolgend im Krankenhaus behandelt werden. Im Verlauf einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung konnten der Beschuldigte und drei seiner mutmaßlichen Begleiter angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Während das Trio nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der geständige 19-Jährige am Donnerstagnachmittag (25. Mai) dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzt ihn in Vollzug. Der Heranwachsende wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.