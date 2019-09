Der Verteidiger des Angeklagten, Markus Bessler, wies in einem „Opening Statement“ den Mordvorwurf „entschieden“ zurück. Er erklärte aber zugleich, dass sein Mandant die Verantwortung für den Unfall mit zwei Toten trage. Der Rechtsanwalt sprach von einem „unfassbar tragischen“ Geschehen. Durch das Fehlverhalten des Angeklagten seien zwei junge Menschen „aus dem Leben gerissen worden.“

Der Angeklagte soll am 6. März 2019 mit einem geliehenen Jaguar mit 160 bis 165 km/h auf einer Straße im Stuttgarter Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei auf einen stehenden Citroen geprallt sein. In dem Kleinwagen saßen ein 25-Jähriger und seine 22 Jahre alte Freundin, beide starben noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Jaguar-Fahrer ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen hat. Zudem liege das Mordmerkmal „mit gemeingefährlichen Mitteln“ vor.

Prozess begann mit Verzögerung - wegen strenger Sicherheitskontrollen

Der Prozess begann mit einer einstündigen Verzögerung. Grund dafür waren strenge Sicherheitskontrollen. Alle Zuschauer wurden körperlich durchsucht und mussten sämtliche Gegenstände wie Taschen und Handys abgeben. Zu Verhandlungsbeginn war der Gerichtssaal dann bis auf den letzten Platz besetzt. Die Eltern der Unfallopfer nehmen als Nebenkläger an der Verhandlung teil, für die insgesamt 16 Tage anberaumt sind. Sie stellten Bilderrahmen mit Fotos ihrer Kinder vor sich auf.

Der Angeklagte machte zunächst keine Angaben. Er stammt aus Stuttgart und ist deutscher Staatsangehöriger. Vor der Untersuchungshaft war er Auszubildender. Laut Staatsanwaltschaft verübte er die Tat in einer „auf den eigenen Geschwindigkeitsrausch bedachten Fahrweise“. Das Geschehen um ihn herum sei ihm „völlig gleichgültig“ gewesen. Der Verteidiger warnte in seiner Erklärung vor einem „Zeitgeist“-Urteil. Für generalpräventive Erwägungen, etwa einen Abschreckungsgedanken, sei in einem Jugendverfahren kein Platz.

