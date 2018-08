Crailsheim Raser muss angeblich auf Toilette: und flüchtet vor Polizei

Crailsheim / DPA

Ein Autofahrer hat sich im Kreis Schwäbisch Hall eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - nach eigenem Bekunden, weil er dringend auf die Toilette musste. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte den 19-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch in Crailsheim anhalten, weil er 31 Stundenkilometer zu schnell war. Daraufhin beschleunigte er auf Tempo 170. Als die Beamten ihn schließlich stoppten, gab er demnach an, es eilig zu haben: Er müsse dringend zur Toilette. Das kommt ihn laut Polizei teuer zu stehen: „Allein für die festgestellten Verstöße in der Nacht erwarten den jungen Fahrer, der seinen Führerschein noch zur Probe hat, insgesamt drei Punkte, 320 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.“

