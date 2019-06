Ein 25-Jähriger soll in einer Bar in Kehl Ärger gemacht und dann den Wachmann mit seinem Auto angefahren haben. Nach langwierigen Ermittlungen wurde der mutmaßliche Täter nun nach fast einem Jahr Fahndung geschnappt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann das Lokal am 25. August 2018 trotz mehrfacher Aufforderung des Sicherheitsmannes nicht verlassen wollen. Nach einem Streit soll er sich dann in sein Fahrzeug gesetzt und den Mitarbeiter damit frontal erfasst haben. Anschließend flüchtete er nach Frankreich. Der mutmaßliche Angreifer fiel nun in Kehl (Ortenaukreis) auf. Dort wurde die Polizei zu einem Schnellimbiss gerufen - wegen eines Randalierers, der sich bei der Überprüfung als der gesuchte 25-Jährige herausstellte.

