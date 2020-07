Mit einem künftig geltenden Zapfenstreich am Opernplatz hat die Stadt Frankfurt am Main am Montag auf die Krawalle vom Wochenende reagiert. Freitags und samstags ab Mitternacht gilt künftig ein Betretungsverbot an dem gerade in Corona-Zeiten beliebten Platz, ab ein Uhr soll dieser dann vollständig gesperrt werden. Mit den Ausschreitungen gegen Polizisten will sich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) befassen, eine Ministeriumssprecherin forderte eine umfassende Aufklärung.

Nach Krawallen in Frankfurt Polizei und Stadt beraten über Maßnahmen Frankfurt/Main

Polizisten wollten Opfer von Schlägerei helfen - Situation eskalierte

Zu den Ausschreitungen kam es, als Polizisten einem Opfer einer Schlägerei helfen wollten. Aus einer Gruppe von mehreren hundert Menschen heraus wurden in der Nacht zum Sonntag Polizeibeamte angegriffen und etwa mit Flaschen beworfen. 38 junge Männer und eine junge Frau im Alter von 17 bis 23 Jahren konnten laut Polizei als tatverdächtig ermittelt werden, gegen sie wird wegen schweren Landfriedensbruchs und Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Sperrung, verstärkte Kontrollen, Zapfenstreich

Der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank kündigte die Einschränkungen am Opernplatz nach einer Konferenz mit der Polizei an. Neben der Sperrung des Platzes solle es auch verstärkte Kontrollen in der näheren Umgebung geben. Frank sagte, künftig werde ab etwa 23.30 Uhr die Stadtreinigung auffahren und mit dem Säubern beginnen. Dies solle signalisieren, dass der Zapfenstreich nahe.

Teile der Randalierer bereits polizeibekannt

Der Sicherheitsdezernent verwies darauf, dass 29 der 39 Tatverdächtigen von außerhalb nach Frankfurt gekommen waren. Für die konkreten Tatverdächtigen wird geprüft, ein zeitlich begrenztes Betretungsverbot für das Stadtgebiet zu verhängen. Laut Polizei ist der überwiegende Teil der Verdächtigen wegen ähnlicher Delikte wie am Wochenende polizeibekannt. Außerdem noch etwa wegen Diebstahls oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Keine Vergleiche zu Stuttgart

Die Stadt Frankfurt wies Vergleiche mit den Krawallen in Stuttgart im Juni zurück. Der Fall in Frankfurt sei anders gelagert. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) erklärte: "Frankfurt ist und bleibt eine weltoffene und tolerante Stadt, die ihre zentralen Plätze nicht für Bewohner und Besucher sperrt." Es dürfte aber jedem klar sein, dass es so nicht weitergehen könne und werde.