Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie werden aktuell sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Vor dem 20. April soll es keine Lockerung der strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus geben. Viele Bands haben bereits ihre Tourneen und Konzerte abgesagt. Auch die Band Ramstein hat für dieses Jahr eine Tour geplant. Im Mai sollte es eigentlich quer durch Europa gehen. Doch ist dies angesichts der aktuellen Lage überhaupt möglich? Nun hat Rammstein ein Statement abgegeben.

Statement: Findet die Rammstein Tour 2020 statt?

Viele Fans machen sich Sorgen, dass die geplante Tour im Mai platzen könnte. Am 9. April hat die Band ein Statement auf der Homepage veröffentlicht, in welchem sie um Geduld und Verständnis bittet: „Wir beobachten die Situation in den einzelnen Ländern sehr genau und sind in engem Austausch mit den örtlichen Partnern der Band. Sobald es verbindliche Informationen gibt, werden diese an jeden, der ein Ticket für die kommenden Shows besitzt, weitergegeben. Bis dahin bitten wir um noch ein wenig Geduld und Verständnis.“

Diese Nachricht wurde bislang jedoch nur auf der Homepage und nicht auf den Social Media Kanälen der Band veröffentlicht. Der letzte Facebook Eintrag beschäftigt sich noch mit der mutmaßlichen Corona-Erkrankung des provokativen Sängers Till Lindemann.

Rammstein Sänger Till Lindemann negativ auf Coronavirus getestet

Im März wurde der Sänger der Band Till Lindemann nach einem Konzert in Moskau in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert. Nachdem es zunächst hieß, der Frontmann von Rammstein sei an Corona erkrankt, hat die Band auf ihrer Facebook Seite Entwarnung gegeben.