Die Band, insbesondere Till Lindemann, ist zurzeit mit internationalen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Am Mittwoch findet das erste von vier Konzerten im Olympiastadion in München statt. Laut der Abendzeitung planen die Grünen/Rosa Liste, die Linke und die ÖDP heute einen Entwurf in den Stadtrat einzubringen, der die Konzerte sicherer gestalten soll.