Ist dieses Facebook-Video der Hinweis auf ein neues Rammstein Album?

In dem kurzen Video dreht sich eine lila-blaue Sonnenblume, die einige Fans stark an das Cover des ersten Rammstein-Albums erinnert. Denn auf der Debüt-Platte „Herzeleid“ war eine ähnliche, wenn auch gelbe Sonnenblume zu sehen.

Zudem feuert die Tatsache, dass das Erstwerk am 24. September 1995, also genau vor 25 Jahren, erschien, die Gerüchte um einen zweiten Teil von „Herzeleid“ natürlich noch weiter an.

Gerüchte um neues Album von Rammstein: Band arbeitet an neuen Songs

Im Boss-Hoss-Video-Podcast „Rodeo Radio – Die Boss Hoss Rock Show“ wurde Rammsteins Schlagzeuger Christoph Schneider gefragt, was die Band in der Zeit der ausgefallenen Tour nun so treibe. Nach Schneiders Angaben arbeite die Band an Songs, mehr wollte er zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht verraten.

Neues Rammstein Album und Dokumentation über Bandgeschichte

Wie nun die „Bild“ berichtet, ist Rammstein tatsächlich wieder im Studio. Allerdings arbeitet die Band nicht an „Herzeleid 2“, sondern an einer einer Neuauflage des Debüt-Albums. Die Band will dem Album einen modernen Anstrich geben. Es sollen jedoch auch zwei oder sogar drei neue Songs hinzukommen.

Und für die Fans gibt es noch eine Neuigkeit: Seit fast zwei Jahren arbeitet Rammstein angeblich an einer Dokumentation über die Bandgeschichte. In dieser Doku soll der gesamte Werdegang der Band thematisiert werden.