Darauf haben Rambo-Fans lange gewartet: Nach mehr als zehn Jahren will es Sylvester Stallone noch einmal wissen und schlüpft in die Rolle des Vietnam-Veteranen John Rambo.

Der 1946 in New York City als Michael Sylvester Gardenzio Stallone geborene Schauspieler prägte das Actionkino, vor allem der 1980er, wie nur wenige andere. Erst im Januar 2019 schlüpfte er für „Creed 2“ erneut in die Rolle des Rocky Balboa. Dass nun auch noch - nach über zehnjähriger Wartezeit - ein neuer „Rambo“ startet, macht 2019 zu einem Festjahr für „Sly“-Anhänger.

Youtube Das ist der Trailer zum neuen Acionfilm von Sylvester Stallone.

Darum geht es im neuen Rambo-Film

In Rambo 5: „Last Blood“ lebt Vietnam-Veteran John Rambo nun schon seit Jahren zurückgezogen auf einer Ranch im Südwesten der Vereinigten Staaten. Auf diesem Anwesen, das einst seinem Vater gehörte, kümmert er sich nicht nur um die von ihm eingerittenen Warmblüter, sondern auch um die junge Gabrielle.

Als Gabrielle in Mexiko nach ihrem Vater sucht, wird sie von gewissenlosen Menschenhändlern entführt. Das Kartell der Brüder Hugo und Victor Martínez kennt kein Mitleid, keine Gnade. Im Nu findet die Nachricht von der Entführung ihren Weg bis nach Arizona, sofort ist John Rambo außer sich. Liebt er doch die hübsche Gabrielle wie seine eigene Tochter. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis sie fallen, die unvermeidlichen Worte, in für Stallone typischer Manier mehr gemurmelt als gesprochen: „Ich will Rache!“.

Das Alter merkt man Stallone nicht an

Sylvester Stallone hatte vor unglaublichen 50 Jahren einen seiner allerersten Kinomomente: Im mit Robert Redford besetzten Sportdrama „Downhill Racer“. Stallone macht auch diesmal seine Sache recht ordentlich und das trotz seiner 73 Jahre. Zu den großen Schauspielvirtuosen hat man „Sly“ nie ganz zählen dürfen.

Klar ist aber: Sylvester Stallone als John Rambo kennt auch 40 Jahre nach Erscheinen des ersten Films keine Gnade. Mit "Last Blood" soll die Rambo-Reihe abgeschlossen werden. Neben Stallone sind in dem Streifen unter anderem Paz Vega und Sergio Peris-Mencheta in weiteren Rollen zu sehen.

Wo könnt ihr den Film sehen?

Den neuen Rambo könnt ihr in Ulm und Neu-Ulm ab heute im Xinedom und im Dietrich Theater sehen.

