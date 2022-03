Schon bald beginnt der Fastenmonat Ramadan. Für Muslime ist das eine besonders heilige Zeit und bedeutet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird verzichtet. Vom 2. April 2022 an wird für 30 Tage nichts gegessen und getrunken. tagsüber. Fünfmal am Tag wird zudem gebetet, das ist ein weiterer wichtiger ritueller Bestandteil. Die Gebetszeiten während des Ramadan richten sich nach einem strengen Zeitplan. Die Uhrzeiten unterscheiden sich dabei von Region zu Region, weil sich an der Sonne orientiert wird. Wir geben deshalb einen Überblick mit alle Zeiten im Ramadan-Kalender für Düsseldorf.

Ramadan 2022 Kalender für Düsseldorf: Gebetszeiten und Essenszeiten

Die Gebetszeiten im Islam sind Fadschr (Morgendämmerung), Dhuhur (Mittag), Assr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Ischaa (Abend). Auch der Sonnenaufgang wird in der nachfolgenden Auflistung aufgeführt, er stellt jedoch keinen Gebetstermin dar. Nach Sonnenuntergang ist Iftar, das Abendmahl oder auch Fastenbrechen. Ab dann dürfen Muslime bis zum Sonnenaufgang essen.

Das sind die Gebetszeiten in Düsseldorf für die erste Ramadan-Woche in unserem Kalender in der Übersicht:

1. Ramadan: Samstag, 2. April 2022

Fadschr: 5:08 Uhr

Sonnenaufgang: 7:06 Uhr

Dhuhur: 13:36 Uhr

Assr: 17:11 Uhr

Maghrib: 20:08 Uhr

Ischaa: 21:59 Uhr

2. Ramadan: Sonntag, 3. April 2022

Fadschr: 5:05 Uhr

Sonnenaufgang: 7:04 Uhr

Dhuhur: 13:36 Uhr

Assr: 17:11 Uhr

Maghrib: 20:09 Uhr

Ischaa: 22:01 Uhr

3. Ramadan: Montag, 4. April 2022

Fadschr: 5:02 Uhr

Sonnenaufgang: 7:01 Uhr

Dhuhur: 13:36 Uhr

Assr: 17:12 Uhr

Maghrib: 20:11 Uhr

Ischaa: 22:03 Uhr

4. Ramadan: Dienstag, 5. April 2022

Fadschr: 4:59 Uhr

Sonnenaufgang: 6:59 Uhr

Dhuhur: 13:36 Uhr

Assr: 17:13 Uhr

Maghrib: 20:13 Uhr

Ischaa: 22:05 Uhr

5. Ramadan: Mittwoch, 6. April 2022

Fadschr: 4:56 Uhr

Sonnenaufgang: 6:57 Uhr

Dhuhur: 13:35 Uhr

Assr: 17:14 Uhr

Maghrib: 20:14 Uhr

Ischaa: 22:08 Uhr

6. Ramadan: Donnerstag, 7. April 2022

Fadschr: 4:54 Uhr

Sonnenaufgang: 6:55 Uhr

Dhuhur: 13:35 Uhr

Assr: 17:15 Uhr

Maghrib: 20:16 Uhr

Ischaa: 22:10 Uhr

7. Ramadan: Freitag, 8. April 2022

Fadschr: 4:51 Uhr

Sonnenaufgang: 6:53 Uhr

Dhuhur:13:35 Uhr

Assr: 17:16 Uhr

Maghrib: 20:18 Uhr

Ischaa: 22:12 Uhr

8. Ramadan: Samstag, 9. April 2022

Fadschr: 4:48 Uhr

Sonnenaufgang: 6:50 Uhr

Dhuhur: 13:34 Uhr

Assr: 17:16 Uhr

Maghrib: 20:19 Uhr

Ischaa: 22:14 Uhr

9. Ramadan: Sonntag, 10. April 2022

Fadschr: 4:45 Uhr

Sonnenaufgang: 6:48 Uhr

Dhuhur: 13:34 Uhr

Assr: 17:17 Uhr

Maghrib: 20:21 Uhr

Ischaa: 22:17 Uhr

Wir führen diese Liste laufend fort.

Dauer, Ende, Wünsche: Alle Infos zum Ramadan 2022

Der Ramadan beginnt am 02.04.2022 und dauert 30 Tage lang. Danach folgt das Zuckerfest. Das Fest des Fastenbrechens, türkisch Ramazan Bayrami, wird in diesem Jahr vom 02.05.2022 bis 04.05.2022 gefeiert.

