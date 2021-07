FC Schalke 04 gibt es kurz vor dem Spiel gegen den Hamburger SV einen Corona-Fall. Wenige Tage vor dem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Austragung der Auftaktpartie gegen den HSV am Freitag sei aber „aktuell nicht gefährdet“ - am Beimgibt es kurz vor dem Spiel gegen deneinen Corona-Fall. Wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga ist Torhüter Ralf Fährmann beim täglichenauf dasgetestet worden. Die Austragung der Auftaktpartie gegen denam Freitag sei aberam Spielplan wird demnach zunächst also festgehalten. Die Partie ist für Freitagabend angesetzt. Wer die Begegnung Schalke gegen den HSV live überträgt , lesen Sie hier.

Fährmann positiv getestet - Schalke in Quarantäne-Trainingslager

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Liga in ein Quarantäne-Trainingslager. Wie der Verein bekannt gab, hatte sich der Corona-Verdacht bei Torhüter Ralf Fährmann zuvor durch einen PCR-Test bestätigt. Fährmann gab dem Klub sein Einverständnis, den Fall öffentlich zu machen. "Ralf Fährmann ist derjenige, der sich mit Corona infiziert hat", bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder bei einem virtuellen Medientermin am Dienstag: "Es ist von Ralf schriftlich angeordnet, dass ich darüber sprechen darf." Dem Torhüter gehe es "nicht schlecht". Eine weitere Schnelltestreihe werde bei der Mannschaft noch am Dienstag durchgeführt. Ersatz soll möglichst vor dem Spiel am Freitag kommen. "Wir wollen kurzfristig vor Hamburg reagieren", sagte Schröder über den Ausfall: "Bei dem Auftakt gegen den HSV dürfen wir nichts dem Zufall überlassen".

Schalke 04 im Trainingslager: Mögliche Infektionsketten sollen verhindert werden

Zuvor hatten die Schalker mitgeteilt, sich "in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager" zu begeben, "um mögliche Infektionsketten zu verhindern und damit auch die Familien der Spieler und Staff-Mitarbeiter zu schützen". Leiter der Sportkommunikation Marc Siekmann teilte mit, dass die Mannschaft bis Freitag im Trainingslager bleibe und erst zum Spiel anreisen werde. Das Liga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) sei nicht gefährdet, hatte der Verein mitgeteilt. Auch Schröder gehe davon aus, "dass das Spiel stattfindet".

Bundesliga: Was ist ein Quarantäne-Trainingslager?

Quarantäne-Trainingslager dienen gemäß der Deutschen Fußball Liga (DFL) dazu, die Durchführung des Spielbetriebs zu sichern. Diese Maßnahme war beispielsweise für die letzten beiden Spieltage beider Profiligen in der Vorsaison angeordnet worden. Spieler, Trainerteam und Betreuerstab dürfen somit nur untereinander Kontakt haben. Nach Verlassen der "Blase" gelten für den Wiedereintritt strenge Test-Vorgaben.