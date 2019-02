Aidlingen Räuber überfallen Supermarkt in Aidlingen

Aidlingen / DPA

Zwei unbekannte Täter haben einen Supermarkt in Aidlingen (Kreis Böblingen) überfallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passten die beiden Männer am späten Mittwochabend drei Mitarbeiter beim Verlassen des Marktes ab und bedrohten sie mit Schusswaffe und Messer. Die Räuber drängten die Mitarbeiter in ein Büro und zwangen sie, ihnen eine vierstellige Bargeldsumme auszuhändigen. Dann schlossen sie die Marktmitarbeiter ein. Erste Fahndungen nach den Flüchtigen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Polizeimeldung