Singen Räderdiebe nehmen Autohäuser ins Visier

Singen / DPA

Drei Männer sollen sich auf den Diebstahl von Autorädern und Tuningteilen spezialisiert und so Beute im Wert von rund 70 000 Euro gemacht haben. Die hochwertigen Gegenstände sollen sie nach Angaben der Polizei vom Donnerstag aus Autohäusern in Singen, Aach und Stockach (Landkreis Konstanz) entwendet haben. Auch der Parkplatz der Messe Friedrichshafen findet sich auf der Liste der Tatorte - hier habe sich während der Tuning World zahlreich Gelegenheit geboten, so die Polizei. Beamte einer eigens gegründeten Ermittlergruppe nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 21, 22 und 26 Jahren Anfang Oktober fest.

Mitteilung der Polizei