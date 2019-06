Ein junger Radfahrer hat in Riedlingen (Kreis Biberach) betrunken und unter Drogen in einem Rettungswagen randaliert. Der 24-Jährige sei am Freitagabend gestürzt und habe eine stark blutende Kopfwunde erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 24-Jährige war demnach so aggressiv, dass die Beamten ihm Handschellen anlegen und die Fahrt in die Klinik begleiten mussten. Neben einer Anzeige muss der Randalierer nun auch mit einer Rechnung für den von ihm verursachten Polizeieinsatz rechnen.

Mitteilung der Polizei