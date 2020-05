Eine Radfahrerin hat sich bei einem Sturz in Stuttgart schwer verletzt. Die 30 Jahre alte Frau fuhr am Sonntagabend ersten Erkenntnissen zufolge einen Abhang hinunter, als sie zu Fall kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie zog sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.